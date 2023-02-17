Пока мы думаем над усилением обороны, в Кремле думают, как задушить Молдову, — Зеленский

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент напомнил — в нынешней фазе войны важна скорость передачи нам помощи. И добавил, что будущее Украины в Евросоюзе и НАТО.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что пока Украина и страны Запада думают, как укрепить свою оборону, в Кремле думают над тем, как расширить свою военную агрессию и "задушить Молдову". Об этом президент заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба Главы государства.

Во время своего выступления президент Украины подчеркнул, что в Кремле серьезно думают над тем, как осуществить переворот в Молдове и вторгнуться на ее территорию.

"Пока мы ведем переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову", — сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что Москва уже смогла убедить Тегеран о передаче ей своих беспилотников, которые регулярно летают над Украиной.

"Когда мы убеждаем, что Украине нужна авиация — Россия уже убедила иранский режим. И результат этому — не только иранские дроны в нашем небе, но и то, чем Кремль за это заплатил", — сказал Зеленский.

Напомним, на саммите Евросоюза в Брюсселе 9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает данными, согласно которым Россия планирует захватить Молдову. По его словам, он передал эту информацию своей коллеге Майе Санду.

В свою очередь Служба безопасности и разведки Молдовы (SIS) в четверг, 9 февраля, подтвердила заявление президента Владимира Зеленского о передаче Кишиневу данных украинской разведки. Согласно перехваченной информации, Кремль намерен дестабилизировать ситуацию в государстве.