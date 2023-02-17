Поки ми думаємо над посиленням оборони, у Кремлі думають, як задушити Молдову, — Зеленський

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції український президент нагадав — у нинішній фазі війни важлива швидкість передачі нам допомоги. І додав, що майбутнє України в Євросоюзі та НАТО.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що поки Україна та країни Заходу думають, як зміцнити свою оборону, у Кремлі думають над тим, як розширити свою військову агресію та "задушити Молдову". Про це президент заявив під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє пресслужба Глави держави.

Під час свого виступу президент України наголосив, що в Кремлі серйозно думають над тим, як здійснити переворот у Молдові та вторгнутися на її територію.

"Поки що ми ведемо переговори, як посилити свою оборону сучасними танками, Кремль думає, як задушити Молдову", — сказав Зеленський.

Крім того, він заявив, що Москва вже змогла переконати Тегеран про передачу їй своїх безпілотників, які регулярно літають над Україною.

"Коли ми переконуємо, що Україні потрібна авіація, — Росія вже переконала іранський режим. І результат цього — не лише іранські дрони в нашому небі, а й те, чим Кремль за це заплатив", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, на саміті Євросоюзу в Брюсселі 9 лютого Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має у своєму розпорядженні дані, згідно з якими Росія планує захопити Молдову. За його словами, він передав цю інформацію своїй колезі Майї Санду.

Зі свого боку, Служба безпеки та розвідки Молдови (SIS) у четвер, 9 лютого, підтвердила заяву президента Володимира Зеленського про передачу Кишиневу даних української розвідки. Згідно з перехопленою інформацією, Кремль має намір дестабілізувати ситуацію в державі.