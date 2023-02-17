Угроза наступления на Сумскую область: в Украине опровергли слухи о 10 тысячах солдат РФ

По словам чиновников, администрация уже обратилась в правоохранительные органы для того, чтобы выявить источник фейковой информации, которая уже напугала украинцев.

Related video

Информация о том, что РФ собрала на границе с Сумской областью десятитысячную группировку войск — фейк. Об этом проинформировали в Сумской областной военной администрации.

"По информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумской областью не зафиксирована", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, это не что иное, как информационно-психологическая операция, подчеркнули в администрации.

Кроме того, в Сумской ОВА сообщили о том, что уже обратилась к правоохранителям для проверки источника этой информации.

Скопление ВС РФ на границе с Сумской областью: что об этом известно

Впервые информацию о том, что на границе с Сумской областью противник сосредоточил 10 тысяч российских кадровых военных, опубликовало издание The Times.

Медиа, публикуя эту информацию, сослалось на старшего лейтенант ВСУ Андрея Гулакова.

По его словам, российские военные вблизи с украинской границей построили полевой госпиталь, что может говорить о наступлении со стороны Сумской области.

Также Гулаков сообщил журналистам, что оккупанты засыпали дорогу к границе Украины гравием.

"Именно благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязь мешала оккупантам оперативно продвигаться", — написало издание.

[ + – ] Издание The Times сообщило о 10 тысячах российских военных на границе вблизи с Сумской областью

Напомним, ранее в США оценили наступление российских войск. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, предстоящее наступление России не должно вызывать беспокойства, а "через некоторое время" Украина сама пойдет в контратаку.

Фокус также писал, что 12 февраля Генштаб ВСУ рассказал, где РФ ведет наступление. На данный момент армия РФ сконцентрировала усилия на наступлении на пяти направлениях. Противник активно использует авиацию для нанесения ударов по позициям украинских защитников.