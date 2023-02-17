Загроза наступу на Сумську область: в Україні спростували чутки про 10 тисяч солдатів РФ

За словами чиновників, адміністрація вже звернулася до правоохоронних органів для того, щоб виявити джерело фейкової інформації, яка вже налякала українців.

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Інформація про те, що РФ зібрала на кордоні із Сумською областю десятитисячне угруповання військ — фейк. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

"За інформацією військових, ударне угруповання ворога на кордоні із Сумською областю не зафіксовано", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, це не що інше, як інформаційно-психологічна операція, наголосили в адміністрації.

Крім того, у Сумській ОВА повідомили, що вже звернулася до правоохоронців для перевірки джерела цієї інформації.

Скупчення ЗС РФ на кордоні із Сумською областю: що про це відомо

Уперше інформацію про те, що на кордоні із Сумською областю супротивник зосередив 10 тисяч російських кадрових військових, опублікувало видання The Times.

Медіа, публікуючи цю інформацію, послалося на старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Гулакова.

За його словами, російські військові поблизу українського кордону побудували польовий госпіталь, що може говорити про наступ із боку Сумської області.

Також Гулаков повідомив журналістам, що окупанти засипали дорогу до кордону України гравієм.

"Саме завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року бруд заважав окупантам оперативно просуватися", — написало видання.

[ + – ] Видання The Times повідомило про 10 тисяч російських військових на кордоні поблизу Сумської області

Нагадаємо, раніше в США оцінили наступ російських військ. За словами заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, майбутній наступ Росії не повинен викликати занепокоєння, а "через деякий час" Україна сама піде в контратаку.

Фокус також писав, що 12 лютого Генштаб ЗСУ розповів, де РФ веде наступ. Наразі армія РФ сконцентрувала зусилля на наступі на п'яти напрямках. Противник активно використовує авіацію для завдання ударів по позиціях українських захисників.