Россияне не заплатили таджикам обещанные деньги за рытье окопов в Запорожской области (фото)

После возвращения в Москву граждане Таджикистана написали в полицию. Но вместо разбирательства им стали угрожать физической расправой, поэтому они скрываются дома.

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Рабочие из Таджикистана и Узбекистана пожаловались в российскую полицию, что им не выплачивают средства за рытье окопов в Запорожской области. За один окоп им обещали заплатить 800 тысяч российских рублей, одному их пожаловавшихся теперь угрожают расправой, сообщает Telegram-канал Baza.

В сообщении указывается, что гражданину Таджикистана Аминжону предложили опасную, но хорошо оплачиваемую работу около месяца назад. Мужчина был без работы, поэтому согласился и поехал в Запорожскую область рыть окопы для российских агрессоров.

"По словам мужчины, вместе с ним были 32 человека — все граждане Таджикистана и Узбекистана. Строителей привезли на место, поселили в заброшенные дома, и они начали работу. Окопы рыли с помощью трактора, затем строители усиливали их балками", — говориться в сообщении.

Таджик провел в Украине месяц, и за это время вырыл два окопа. Но когда пришло время рассчитываться, нанимавший его мужчина по имени Сергей заплатил только 595 тысяч рублей, что меньше, чем было обещано за один окоп. Неоднократные обращения с просьбой выплатить всю обещанную сумму не увенчались успехом.

Мужчина говорит, что даже в таком случае ему повезло больше, чем некоторым коллегам. По его словам, часть остальных строителей пока не могут вернуться в Москву. У кого-то случился аппендицит, другой рабочий потерял кисть руки, но никакой адекватной медицинской помощи они не получили.

После возвращения в Москву Аминжон пошел в полицию, чтобы написать заявление на своего нанимателя, также поступили еще трое рабочих из Таджикистана.

"После жалобы Аминжону начали звонить с незнакомых номеров с угрозами. Неизвестные требуют от него забрать заявление, или "они приедут и расправятся с ним". Данных Сергея Евгеньевича Аминжон не помнит — никаких бумаг или договоров он не подписывал. Рабочий сильно напуган и боится выходить из дома", — говориться в сообщении.

[ + – ] Рытье окопов в Запорожской области

[ + – ] Рытье окопов в Запорожской области

Напомним, ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупированную часть Запорожской области оккупанты свозят технику и личный состав, таким образом российские войска проводят перегруппировку на данном направлении.

Кроме того, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские военные получили приказ от руководства РФ захватить Запорожье и Угледар до конца февраля. Он заявил, что для выполнения поставленной задачи оккупанты начали переброску техники на север от Мариуполя.