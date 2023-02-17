Росіяни не заплатили таджикам обіцяні гроші за копання окопів у Запорізькій області (фото)

Після повернення до Москви громадяни Таджикистану написали до поліції. Але замість розгляду їм стали погрожувати фізичною розправою, тому вони ховаються вдома.

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Робітники з Таджикистану та Узбекистану поскаржилися до російської поліції, що їм не виплачують кошти за копання окопів у Запорізькій області. За один окоп їм обіцяли заплатити 800 тисяч російських рублів, одному з них тепер погрожують розправою, повідомляє Telegram-канал Baza.

У повідомленні зазначається, що громадянин Таджикистану Амінжон запропонував небезпечну, але добре оплачувану роботу близько місяця тому. Чоловік був без роботи, тож погодився та поїхав у Запорізьку область рити окопи для російських агресорів.

"За словами чоловіка, разом з ним були 32 людини — усі громадяни Таджикистану та Узбекистану. Будівельників привезли на місце, поселили в покинуті будинки, і вони розпочали роботу. Окопи рили за допомогою трактора, потім будівельники посилювали їх балками", — йдеться у повідомленні.

Таджик провів в Україні місяць, і за цей час вирив два окопи. Але коли настав час розраховуватися, Сергій, який наймав його,тзаплатив лише 595 тисяч рублів, що менше, ніж було обіцяно за один окоп. Неодноразові звернення з проханням виплатити всю обіцяну суму не мали успіху.

Чоловік каже, що навіть у такому разі йому пощастило більше, ніж деяким колегам. За його словами, частина решти будівельників поки що не можуть повернутися до Москви. У когось трапився апендицит, інший робітник втратив кисть руки, але жодної адекватної медичної допомоги вони не отримали.

Після повернення до Москви Амінжон пішов у поліцію, щоб написати заяву на свого наймача, також надійшли ще троє робітників із Таджикистану.

"Після скарги Амінжону почали дзвонити з незнайомих номерів із погрозами. Невідомі вимагають від нього забрати заяву, або "вони приїдуть і розправляться з нею". Даних Сергія Євгеновича Амінжон не пам'ятає — жодних паперів чи договорів він не підписував. Робочий сильно наляканий і боїться виходити з дому", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Риття окопів у Запорізькій області

[ + – ] Риття окопів у Запорізькій області

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окуповану частину Запорізької області окупанти звозять техніку та особовий склад, таким чином російські війська проводять перегрупування на цьому напрямі.

Крім того, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські військові отримали наказ від керівництва РФ захопити Запоріжжя та Вугледар до кінця лютого. Він заявив, що для виконання поставленого завдання окупанти розпочали перекидання техніки на північ від Маріуполя.