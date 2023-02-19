В РФ провалилась кампания по комплектованию добровольческих резервов, — ISW

Военные блоггеры РФ предрекают "взрыв" недовольства среди резервистов РФ из-за проблем с выплатами.

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Кремль не выполняет финансовые обещания добровольческим силам, что, вероятно, негативно отразится на способности РФ в будущем их формировать. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры жалуются, что в РФ не выплачивают компенсацию российским комбатантам во многих подразделениях. В особенности это касается частей военного резерва российской армии (БАРС). Суммы задолженности здесь уже набежали немалые.

Военные блоггеры отмечают, что российские чиновники должны решить эти проблемы в ближайшее время, иначе произойдет "взрыв" недовольства, а российский Генштаб должен быть наказан за обращение с личным составом БАРС, поскольку действующий резерв был инициативой российского Генштаба.

"Незаинтересованность Кремля в оплате труда добровольческих формирований может уничтожить любые стимулы среди россиян подписывать контракты с российским МО во время или после войны из-за роста недоверия к тому, что обещанные финансовые стимулы материализуются", — говорится в анализе.

Аналитики Института считают, что неспособность Кремля создать и должным образом поддерживать формирование БАРС также свидетельствует о том, что Кремль вряд ли создаст эффективные добровольческие резервы в военное или мирное время.

18 января Институт изучения войны сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко платит за свой отказ воевать на стороне РФ, жертвуя белорусским суверенитетом.

17 февраля аналитики ISW выразили мнение, что РФ не смогут в ближайшее время захватить город Бахмут в Донецкой области. Чтобы это сделать, российским силам придется значительно ускорить темпы наступления.