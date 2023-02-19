В РФ провалилася кампанія з комплектування добровольчих резервів, - ISW

Військові блогери РФ передрікають "вибух" невдоволення серед резервістів РФ через проблеми з виплатами.

Related video

Кремль не виконує фінансові обіцянки добровольчим силам, що, ймовірно, негативно позначиться на здатності РФ в майбутньому їх формувати. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери скаржаться, що в РФ не виплачують компенсацію російським комбатантам у багатьох підрозділах. Особливо це стосується елементів військового резерву російської армії (БАРС). Суми заборгованості тут вже набігли чималі.

Військові блогери зазначають, що російські чиновники мають розв'язати ці проблеми найближчим часом, інакше станеться "вибух" невдоволення, а російський Генштаб має бути покараний за таке поводження з особовим складом БАРС, оскільки чинний резерв був ініціативою російського Генштабу.

"Незацікавленість Кремля в оплаті праці добровольчих формувань може знищити будь-які стимули серед росіян підписувати контракти з російським МО під час або після війни через зростання недовіри до того, що обіцяні фінансові стимули матеріалізуються", — йдеться в аналізі.

Аналітики Інституту вважають, що неспроможність Кремля створити та належним чином підтримувати формування БАРС також свідчить про те, що Кремль навряд чи створить ефективні добровольчі резерви — у воєнний чи мирний час.

18 січня Інститут вивчення війни повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко платить за свою відмову воювати на боці РФ, жертвуючи білоруським суверенітетом.

17 лютого аналітики ISW висловили думку, що РФ не зможуть найближчим часом захопити місто Бахмут на Донеччині. Щоб це зробити, російським силам доведеться значно прискорити темпи настання.