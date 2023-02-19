Россия спрятала боевую авиацию подальше от ВСУ, — ГУР Минобороны

Российские оккупанты разместили авиацию в 200 км от украинской границы, сообщает разведка.

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Россия пытается уберечь свою авиацию от ударов Вооруженных сил Украины. Для этого самолеты спрятали в глубине российской территории. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Боевая авиация страны-террориста размещена в основном на территории РФ, по меньшей мере, в 200 км от Государственной границы Украины вне досягаемости огня украинских сил. Эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина относительно захват до конца марта территорий Донецкой и Луганской областей", — рассказал представитель военной разведки Украины Андрей Юсов.

Он добавил, что, по оценкам ГУР Минобороны Украины, ВС РФ могут использовать авиацию для поддержки наземных операций на востоке Украины, но захватить восточные регионы им вряд ли удастся.

"России не удастся реализовать этот план. Чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию в частности", – сказал Юсов.

В ГУР Минобороны сообщили, что 16 февраля во время обмена военнопленными РФ пригласила в Украину обменять одного коллаборанта. Речь идет о священнике УПЦ МП Николае Звезде, который служил в храме в Яровой и добровольно сотрудничал с оккупантами.

Потери ВС РФ и частных военных компаний в Украине от 24 февраля оцениваются в 175-200 тысяч человек, сообщили 17 февраля в разведке Минобороны.