Росія сховала бойову авіацію подалі від ЗСУ, - ГУР Міноборони

Російські окупанти розмістили авіацію за 200 км від українського кордону, повідомляє розвідка.

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Росія намагається убезпечити свою авіацію від ударів Збройних сил України. Для цього літаки сховали в глибині російської території. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Бойова авіація країни-терористки розміщена в основному на території РФ, щонайменше за 200 км від Державного кордону України поза досяжністю вогню українських сил. Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", — розповів представник воєнної розвідки України Андрій Юсов.

Він додав, що за оцінками ГУР Міноборони України, ЗС РФ можуть використовувати авіацію для підтримки наземних операцій на сході України, але захопити східні регіони їм навряд чи вдасться.

"Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема", – сказав Юсов.

У ГУР Міноборони повідомили, що 16 лютого під час обміну військовополоненими РФ запросила в Україні обміняти одного колаборанта. Мова йде про священника УПЦ МП Миколу Зірку, який служив у храмі в Яровій і добровільно співпрацював з окупантами.

Втрати ЗС РФ та приватних військових компаній в Україні від 24 лютого оцінюються у 175-200 тисяч осіб, повідомили 17 лютого в розвідці Міноборони.