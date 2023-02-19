Должны увеличить и ускорить нашу военную помощь для Украины, — Борель

Борель считает, что страны сейчас не должны тратить время и делать оборонные заказы, а поставить боеприпасы Украине из собственных арсеналов, а потом уже их пополнять.

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ЕС и страны-члены должны ускорить доставку оружия для Украины, которая сейчас остро нуждается. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

"Мы должны увеличить и ускорить нашу военную помощь для Украины. Первая и наиболее срочная вещь, которую должна сделать геополитическая Европа, — это вооружить Украину. Мы все, присутствующие здесь европейские лидеры говорили, что Россия не может выиграть эту войну, что Украина должна победить. Тогда нам нужно переходить от слов к делу и предоставить Украине срочную помощь, потому что Украина находится в критической ситуации с точки зрения имеющихся боеприпасов", — отметил Боррель.

Он отметил, что ЕС уже оказал существенную помощь Украине в объеме 3,6 миллиарда евро, а страны должны сейчас не должны тратить время и делать оборонные заказы, а поставить эти боеприпасы из собственных арсеналов, а уже потом их пополнять.

"Любой оборонный заказ попадет в длинный перечень уже существующих заказов. Поэтому мы должны использовать то, что у нас уже есть, то, что имеют страны-члены. В краткосрочной перспективе мы имеем возможности, чтобы предоставить вооружение для Украины, а в среднесрочной — нарастить возможности нашей оборонной промышленности. Но наш первый приоритет — это оружие для Украины", — заявил Боррель.

Ранее Фокус со ссылкой на западные СМИ сообщал, что, несмотря на отсутствие танков и тяжелого вооружения в армии Люксембурга, в стране создали целую компанию, которая закупает оружие для ВСУ на десятки миллионов долларов.

16 февраля Европарламент принял резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно резолюции депутаты Европарламента призывают страны-члены ЕС рассмотреть возможность поставки Киеву западных истребителей.