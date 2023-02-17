Маленькое государство с большими возможностями: как Люксембург помогает ВСУ, – NYT

Несмотря на отсутствие танков и тяжелого вооружения в армии Люксембурга, в стране создали целую компанию, которая закупает оружие для украинской армии на десятки миллионов долларов.

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Люксембург имея менее 1000 военнослужащих в армии активно закупает оружие для Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Армия Люксембурга состоит из одного грузового самолета, двух вертолетов, которые делят с полицией, а также меньше 200 Хамви и до 10 броневиков Dingo. У них нет танков, артиллерии или ЗРК. Несмотря на скромные запасы вооружения, Люксембург предоставил Украине 102 противотанковые ракеты, 20 000 патронов к пулеметам, 600 ракет для советских образцов оружия.

[ + – ] Броневик Dingo в армии Люксембурга

Люксембург с населением в 645 тысяч человек решил использовать свое богатство, чтобы попытаться купить оружие для Украины на открытом рынке. Для этого создали компанию из двух человек, которые торгуют оружием. Они изучают коммерческие рынки оружия в Европе и США, чтобы продемонстрировать приверженность к делу по победе над Россией, закупая вооружение для ВСУ.

"Мы гибки, и поэтому мы можем пойти и купить на рынке то, что им нужно, и доставить это им напрямую", — заявил министр обороны Франсуа Бауш.

Он также добавил, что его страна знает, как это быть под оккупацией. В ходе Первой и Второй мировых войн их оккупировали. Поэтому нельзя Путина позволить захватить Украину. Отмечается, что новосозданная компания не зная особенностей рынка хотела купить для Украины реактивные снаряды для БМ-21 "Град". Они законтрактовали у Чехии 6000 боеприпасов, однако оказалось, что у производителя нет столько ракет. Произвести их он не может, так как поставщики находились в РФ. По итогу Украина получила только 600 боеприпасов.

[ + – ] Тестирование коптера в Люксембурге перед отправкой в Украину

Вместе с тем не все сделки оказались неудачными. По словам Бауша, ему удалось заключить контрактов на 94 млн долларов с производителями в Великобритании, Франции, Польше и Нидерландов. Эта сумма составляет около 16% всего оборонного бюджета.

Боеприпасы остаются первыми в списке необходимых приобретений, но иногда охота за ними заводит в тупик. Иногда цены завышены. В других случаях третьи покупатели, в том числе через страны-союзники, покупают технику до того, как смогли закрыть сделку в Люксембурге.

Напомним, 21 ноября Люксембург передал Украине партию броневиков HMMWV для украинской армии.

9 ноября Люксембург заблокировал активы РФ на сумму 5,5 млрд евро. Это второй показатель среди всех стран ЕС.