Маленька держава з великими можливостями: як Люксембург допомагає ЗСУ, – NYT

Незважаючи на відсутність танків та важкого озброєння в армії Люксембургу, в країні створили цілу компанію, яка закуповує зброю для української армії на десятки мільйонів доларів.

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Люксембург, маючи менше ніж 1000 військовослужбовців в армії, активно закуповує зброю для України. Про це повідомляє The New York Times.

Армія Люксембургу складається з одного вантажного літака, двох вертольотів, які ділять із поліцією, а також менше 200 Хамві та до 10 броньовиків Dingo. У них немає танків, артилерії чи ЗРК. Незважаючи на скромні запаси озброєння, Люксембург надав Україні 102 протитанкові ракети, 20 000 набоїв до кулеметів, 600 ракет для радянських зразків зброї.

[ + – ] Броньовик Dingo в армії Люксембургу

Люксембург із населенням 645 тисяч людей вирішив використати своє багатство, щоб спробувати купити зброю для України на відкритому ринку. Для цього створили компанію із двох осіб, які торгують зброєю. Вони вивчають комерційні ринки зброї в Європі та США, щоб продемонструвати відданість справі з перемоги над Росією, закуповуючи озброєння для ЗСУ.

"Ми гнучкі, і тому ми можемо піти та купити на ринку те, що їм потрібно, і доставити це їм безпосередньо", — заявив міністр оборони Франсуа Бауш.

Він також додав, що його країна знає як це бути під окупацією. Під час Першої та Другої світових воєн їх окупували. Тож не можна Путіну дозволити захопити Україну. Зазначається, що новостворена компанія, не знаючи особливостей ринку, хотіла купити для України реактивні снаряди для БМ-21 "Град". Вони законтрактували у Чехії 6000 боєприпасів, проте виявилося, що у виробника немає стільки ракет. Зробити їх він не може, оскільки постачальники перебували в РФ. За підсумками Україна отримала лише 600 боєприпасів.

[ + – ] Тестування коптера в Люксембурзі перед відправкою в Україну

Водночас не всі угоди виявилися невдалими. За словами Бауша, йому вдалося укласти контрактів на 94 млн доларів з виробниками у Великій Британії, Франції, Польщі та Нідерландах. Ця сума становить близько 16% усього оборонного бюджету.

Боєприпаси залишаються першими в списку необхідних придбань, але іноді полювання за ними заводить у глухий кут. Іноді ціни завищені. В інших випадках треті покупці, зокрема через країни-союзники, купують техніку до того, як змогли закрити угоду в Люксембурзі.

Нагадаємо, 21 листопада Люксембург передав Україні партію броньовиків HMMWV для української армії.

9 листопада Люксембург заблокував активи РФ на суму 5,5 млрд євро. Це другий показник серед усіх країн ЄС.