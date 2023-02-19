Маємо збільшити та прискорити нашу військову допомогу для України, - Боррель

Боррель вважає, що країни зараз не повинні витрачати час і робити оборонні замовлення, а поставити боєприпаси Україні із власних арсеналів, а вже потім їх поповнювати

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ЄС та країни-члени мають прискорити доправлення зброї для України, яка її зараз гостро потребує. Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо збільшити та прискорити нашу військову допомогу для України. Перша і найбільш термінова річ, яку має зробити геополітична Європа, – це озброїти Україну. Ми всі, європейські лідери, що присутні тут, говорили, що Росія не може виграти цю війну, що Україна має перемогти. Тоді нам треба переходити від слів до діла і надати Україні термінову допомогу, тому що Україна знаходиться у критичній ситуації з точки зору наявних боєприпасів", — зауважив Боррель.

Він зазначив, що ЄС вже надав суттєву допомогу Україні в обсязі 3,6 мільярда євро, а країни мають зараз не повинні витрачати час і робити оборонні замовлення, а поставити ці боєприпаси із власних арсеналів, а вже потім їх поповнювати.

"Будь-яке оборонне замовлення потрапить до довгого переліку замовлень, що вже існують. Тож ми маємо використовувати те, що в нас вже є, те, що мають країни-члени. В короткостроковій перспективі ми маємо можливості, щоб надати озброєння для України, а у середньостроковій – наростити спроможності нашої оборонної промисловості. Але наш перший пріоритет — це зброя для України", — заявив Боррель.

Раніше Фокус з посиланням на західні ЗМІ повідомляв, що попри відсутність танків та важкого озброєння в армії Люксембургу, в країні створили цілу компанію, яка закуповує зброю для ЗСУ на десятки мільйонів доларів.

16 лютого Європарламент ухвалив резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Згідно з резолюцією, депутати Європарламенту закликають країни-члени ЄС розглянути можливість постачання Києву західних винищувачів.