Взрывы в Донецке: под удар попали российские казармы и прокуратура в центре города (видео)

На месте "прилетов" разгорелся сильный пожар. Оккупанты заявляют, что ранено пять человек.

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В воскресенье, 19 февраля, в центре Донецка прозвучали взрывы. Об этом сообщило местное пропагандистское "Донецкое агентство новостей".

Первая информация о "прилетах" в Ворошиловском и Киевском районах поступила в 14:18. По заявлениям оккупантов, удары наносились из реактивной системы залпового огня "Град". Как утверждается, по центру захваченного украинского областного центра было выпущено 40 снарядов.

Сразу же стало известно о задымлении в районе Крытого рынка. Позже пропагандисты уточнили, что под удар попало здание российской прокуратуры.

[ + – ] Пожар в здании прокуратуры в оккупированном Донецке [ + – ] Пожар в здании прокуратуры в оккупированном Донецке [ + – ] Пожар в здании прокуратуры в оккупированном Донецке

На месте взрывов возник сильный пожар. К зданию прокуратуры выехали бригады местных спасателей.

Так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, рассказал, что в центре города повреждено здание общежития № 2 Донецкого национального технического университета.

При этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко у себя в соцсетях написал, что на самом деле речь идет о казармах ВС РФ, которые оказались под ударом. На это, по его словам, указывают собранные койки. В разрушенных при обстреле комнатах ничто не намекает на обычную гражданскую жизнь.

"Типичное поведение пропагандистов. Вчера смаковать запуски "Калибров" по мирным городам Украины, а уже через 15 часов ныть, что вдруг какая-то "бавовна" посетила российскую казарму в центре Донецка", — прокомментировал он.

Оккупанты заявляют, что в результате обстрела ранено пятеро человек.

Напомним, 13 февраля Петр Андрющенко сообщал о "бавовне" в Мариуполе. По его словам, в оккупированном городе также пострадали российские казармы.

17 февраля сообщения о взрывах поступали из захваченного Севастополя и Балаклавы.