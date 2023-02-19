Вибухи у Донецьку: під удар потрапили російські казарми та прокуратура в центрі міста (відео)

На місці "прильотів" спалахнула сильна пожежа. Окупанти заявляють, що поранено п'ятьох людей.

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У неділю, 19 лютого, у центрі Донецька пролунали вибухи. Про це повідомило місцеве пропагандистське "Донецьке агентство новин".

Перша інформація про "прильоти" у Ворошиловському та Київському районах надійшла о 14:18. За заявами окупантів, ударів завдавали з реактивної системи залпового вогню "Град". Як стверджується, по центру захопленого українського обласного центру було випущено 40 снарядів.

Одразу стало відомо про задимлення в районі Критого ринку. Пізніше пропагандисти уточнили, що під удар потрапила будівля російської прокуратури.

[ + – ] Пожежа у будівлі прокуратури в окупованому Донецьку [ + – ] Пожежа у будівлі прокуратури в окупованому Донецьку [ + – ] Пожежа у будівлі прокуратури в окупованому Донецьку

На місцях вибухів виникла сильна пожежа. До будівлі прокуратури виїхали бригади місцевих рятувальників.

Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін, зі свого боку, розповів, що в центрі міста пошкоджено будівлю гуртожитку № 2 Донецького національного технічного університету.

При цьому радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у себе в соцмережах написав, що насправді йдеться про казарми ЗС РФ, які опинилися під ударом. На це, за його словами, вказують зібрані ліжка. У зруйнованих під час обстрілу кімнатах ніщо не натякає на звичайне громадянське життя.

"Типова поведінка пропагандистів. Вчора смакувати запуски "Калібрів" по мирних містах України, а вже за 15 годин нити, що раптом якась "бавовна" відвідала російську казарму в центрі Донецька", — прокоментував він.

Окупанти заявляють, що внаслідок обстрілу поранено п'ятеро людей.

Нагадаємо, 13 лютого Петро Андрющенко повідомляв про "бавовну" в Маріуполі. За його словами, в окупованому місті постраждали російські казарми.

17 лютого повідомлення про вибухи надходили із захоплених Севастополя та Балаклави.