Вибухи у Донецьку: під удар потрапили російські казарми та прокуратура в центрі міста (відео)
На місці "прильотів" спалахнула сильна пожежа. Окупанти заявляють, що поранено п'ятьох людей.
У неділю, 19 лютого, у центрі Донецька пролунали вибухи. Про це повідомило місцеве пропагандистське "Донецьке агентство новин".
Перша інформація про "прильоти" у Ворошиловському та Київському районах надійшла о 14:18. За заявами окупантів, ударів завдавали з реактивної системи залпового вогню "Град". Як стверджується, по центру захопленого українського обласного центру було випущено 40 снарядів.
Одразу стало відомо про задимлення в районі Критого ринку. Пізніше пропагандисти уточнили, що під удар потрапила будівля російської прокуратури.
На місцях вибухів виникла сильна пожежа. До будівлі прокуратури виїхали бригади місцевих рятувальників.
Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін, зі свого боку, розповів, що в центрі міста пошкоджено будівлю гуртожитку № 2 Донецького національного технічного університету.
При цьому радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у себе в соцмережах написав, що насправді йдеться про казарми ЗС РФ, які опинилися під ударом. На це, за його словами, вказують зібрані ліжка. У зруйнованих під час обстрілу кімнатах ніщо не натякає на звичайне громадянське життя.
"Типова поведінка пропагандистів. Вчора смакувати запуски "Калібрів" по мирних містах України, а вже за 15 годин нити, що раптом якась "бавовна" відвідала російську казарму в центрі Донецька", — прокоментував він.
Окупанти заявляють, що внаслідок обстрілу поранено п'ятеро людей.
Нагадаємо, 13 лютого Петро Андрющенко повідомляв про "бавовну" в Маріуполі. За його словами, в окупованому місті постраждали російські казарми.
17 лютого повідомлення про вибухи надходили із захоплених Севастополя та Балаклави.