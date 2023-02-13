"Бавовна" в Маріуполі: внаслідок обстрілу знищено казарму ЗС РФ, — радник мера (фото)

Точним влучанням, за словами Петра Андрющенка, було не лише знищено військовий об'єкт росіян у селі Микільське, а й чотири вантажівки, в яких окупанти перевозили боєкомплект.

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У Маріуполі та прилеглому селі сталася масштабна "бавовна", яка супроводжувалася гучними вибухами. Про це 13 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера окупованого міста Петро Андрющенко.

За його словами, масштабна "бавовна" сталася днем раніше, 12 лютого.

Петро Андрющенко уточнив, що потужні вибухи було чути в Маріуполі, Мангуші та Микільському. Наразі відомо про приліт снарядів у місцезнаходження ЗС РФ. Військовий об'єкт, як зазначає радник мера, було обладнано в будівлі школи у селі Микільське.

"Година знадобилася окупантам, щоб вигадати версію зі збиттям "Точки-У", яка ніяк не відповідає дійсності. Після вибухів деякий час були чутні звуки детонації. Які хороші новини. ЗСУ наближаються", — додав Андрющенко, коментуючи масштабну "бавовну" в Маріуполі та районі.

Інформацію про серію вибухів також підтвердили місцеві жителі у проросійських Telegram-каналах. Коментатори стверджували, що "бавовну" було чути в усіх районах Маріуполя, а також прилеглих населених пунктах.

[ + – ] Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого [ + – ] Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого [ + – ] Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого [ + – ] Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого

За кілька годин Петро Андрющенко опублікував у своєму Telegram-каналі наслідки масштабної "бавовни" у Маріупольському районі. За його словами, внаслідок обстрілу знищено не лише казарму ЗС РФ у селі Микільське, а й чотири вантажні автомобілі з боєкомплектом.

"Крім ураження казарм окупантів, прилетіло в 4 вантажівки, заповнені боєкомплектом. Звідси й детонація. Який гарний вечір неділі. Провісники деокупації", — резюмував Андрющенко.

[ + – ] Наслідки ударів по казармі ЗС РФ у Микільському [ + – ] Наслідки ударів по казармі ЗС РФ у Микільському

Декількома днями раніше Петро Андрющенко повідомляв про іншу масштабну "бавовну", яка сталася в Маріуполі. За його словами, 7 лютого потужні вибухи пролунали в місцевому порту, куди напередодні ЗС РФ перекинули бойову техніку та системи ППО.

Ще одна серія вибухів пролунала на початку лютого в Маріуполі біля ТРЦ "Порт-Сіті", який росіяни переобладнали на свій військовий об'єкт.