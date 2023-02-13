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"Бавовна" в Маріуполі: внаслідок обстрілу знищено казарму ЗС РФ, — радник мера (фото)

Вибухи, прильоти, обстріл, Микільська, школа №3, казарма, бавовна
Наслідки ударів по казармі ЗС РФ у Микільському

Точним влучанням, за словами Петра Андрющенка, було не лише знищено військовий об'єкт росіян у селі Микільське, а й чотири вантажівки, в яких окупанти перевозили боєкомплект.

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У Маріуполі та прилеглому селі сталася масштабна "бавовна", яка супроводжувалася гучними вибухами. Про це 13 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера окупованого міста Петро Андрющенко.

За його словами, масштабна "бавовна" сталася днем раніше, 12 лютого.

Петро Андрющенко уточнив, що потужні вибухи було чути в Маріуполі, Мангуші та Микільському. Наразі відомо про приліт снарядів у місцезнаходження ЗС РФ. Військовий об'єкт, як зазначає радник мера, було обладнано в будівлі школи у селі Микільське.

"Година знадобилася окупантам, щоб вигадати версію зі збиттям "Точки-У", яка ніяк не відповідає дійсності. Після вибухів деякий час були чутні звуки детонації. Які хороші новини. ЗСУ наближаються", — додав Андрющенко, коментуючи масштабну "бавовну" в Маріуполі та районі.

Інформацію про серію вибухів також підтвердили місцеві жителі у проросійських Telegram-каналах. Коментатори стверджували, що "бавовну" було чути в усіх районах Маріуполя, а також прилеглих населених пунктах.

Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого Fullscreen
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого Fullscreen
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого Fullscreen
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого Fullscreen
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого
Жителі Маріуполя та району підтверджують потужні вибухи, які пролунали 12 лютого

За кілька годин Петро Андрющенко опублікував у своєму Telegram-каналі наслідки масштабної "бавовни" у Маріупольському районі. За його словами, внаслідок обстрілу знищено не лише казарму ЗС РФ у селі Микільське, а й чотири вантажні автомобілі з боєкомплектом.

"Крім ураження казарм окупантів, прилетіло в 4 вантажівки, заповнені боєкомплектом. Звідси й детонація. Який гарний вечір неділі. Провісники деокупації", — резюмував Андрющенко.

Вибухи, прильоти, обстріл, Микільське, школа №3, казарма, бавовна Fullscreen
Наслідки ударів по казармі ЗС РФ у Микільському
Вибухи, прильоти, обстріл, Микільське, школа №3, казарма, бавовна Fullscreen
Наслідки ударів по казармі ЗС РФ у Микільському

Декількома днями раніше Петро Андрющенко повідомляв про іншу масштабну "бавовну", яка сталася в Маріуполі. За його словами, 7 лютого потужні вибухи пролунали в місцевому порту, куди напередодні ЗС РФ перекинули бойову техніку та системи ППО.

Ще одна серія вибухів пролунала на початку лютого в Маріуполі біля ТРЦ "Порт-Сіті", який росіяни переобладнали на свій військовий об'єкт.