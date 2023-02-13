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"Бавовна" в Мариуполе: в результате обстрела уничтожена казарма ВС РФ, — советник мэра (фото)

Взрывы, прилеты, обстрел, Никольская, школа №3, казарма, бавовна
Последствия ударов по казарме ВС РФ в Никольском

Точным попаданием, по словам Петра Андрющенко, был не только уничтожен военный объект россиян в селе Никольское, но и четыре грузовика, в которых оккупанты перевозили боекомплект.

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В Мариуполе и близлежащем селе произошла масштабная "бавовна", которая сопровождалась громкими взрывами. Об этом 13 февраля в своем Telegram-канале сообщил советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко.

По его словам, масштабная "бавовна" произошла днем ранее, 12 февраля.

Петр Андрющенко уточнил, что мощные взрывы были слышны в Мариуполе, Мангуше и Никольском. На данный момент известно о прилете снарядов в месторасположение ВС РФ. Военный объект, как отмечает советник мэра, был оборудован в здании школы в селе Никольское.

"Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию со сбитием "Точки-У", которая никак не соответствует действительности. После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации. Какие хорошие новости. ВСУ приближаются", — добавил Андрющенко, комментируя масштабную "бавовну" в Мариуполе и районе.

Информацию о серии взрывов также подтвердили местные жители в пророссийских Telegram-каналах. Комментаторы утверждали, что "бавовну" было слышно во всех районах Мариуполя, а также близлежащих населенных пунктах.

Мариуполь, взрывы, бавовна, обстрел, прилеты снарядов, Никольское Fullscreen
Жители Мариуполя и района подтверждают мощные взрывы, прогремевшие 12 февраля
Мариуполь, взрывы, бавовна, обстрел, прилеты снарядов, Никольское Fullscreen
Жители Мариуполя и района подтверждают мощные взрывы, прогремевшие 12 февраля
Мариуполь, взрывы, бавовна, обстрел, прилеты снарядов, Никольское Fullscreen
Жители Мариуполя и района подтверждают мощные взрывы, прогремевшие 12 февраля
Мариуполь, взрывы, бавовна, обстрел, прилеты снарядов, Никольское Fullscreen
Жители Мариуполя и района подтверждают мощные взрывы, прогремевшие 12 февраля
Мариуполь, взрывы, бавовна, обстрел, прилеты снарядов, Никольское
Мариуполь, взрывы, бавовна, обстрел, прилеты снарядов, Никольское
Мариуполь, взрывы, бавовна, обстрел, прилеты снарядов, Никольское
Мариуполь, взрывы, бавовна, обстрел, прилеты снарядов, Никольское

Через несколько часов Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале последствия масштабной "бавовны" в Мариупольском районе. По его словам, в результате обстрела уничтожена не только казарма ВС РФ в селе Никольское, но и четыре грузовые автомобиля с боекомплектом.

"Кроме поражения казарм оккупантов, прилетело в 4 грузовика, заполненных боекомплектом. Отсюда и детонация. Какой хороший вечер воскресенья. Предвестники деоккупации", — резюмировал Андрющенко.

Взрывы, прилеты, обстрел, Никольское, школа №3, казарма, бавовна Fullscreen
Последствия ударов по казарме ВС РФ в Никольском
Взрывы, прилеты, обстрел, Никольское, школа №3, казарма, бавовна Fullscreen
Последствия ударов по казарме ВС РФ в Никольском

Несколькими днями ранее Петр Андрющенко сообщал о другой масштабной "бавовне", которая произошла в Мариуполе. По его словам, 7 февраля мощные взрывы прогремели в местном порту, куда накануне ВС РФ перебросили боевую технику и системы ПВО.

Еще одна серия взрывов прогремела в начале февраля в Мариуполе возле ТРЦ "Порт-Сити", которую россияне переоборудовали в свой военый объект.