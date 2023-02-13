"Бавовна" в Мариуполе: в результате обстрела уничтожена казарма ВС РФ, — советник мэра (фото)

Точным попаданием, по словам Петра Андрющенко, был не только уничтожен военный объект россиян в селе Никольское, но и четыре грузовика, в которых оккупанты перевозили боекомплект.

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В Мариуполе и близлежащем селе произошла масштабная "бавовна", которая сопровождалась громкими взрывами. Об этом 13 февраля в своем Telegram-канале сообщил советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко.

По его словам, масштабная "бавовна" произошла днем ранее, 12 февраля.

Петр Андрющенко уточнил, что мощные взрывы были слышны в Мариуполе, Мангуше и Никольском. На данный момент известно о прилете снарядов в месторасположение ВС РФ. Военный объект, как отмечает советник мэра, был оборудован в здании школы в селе Никольское.

"Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию со сбитием "Точки-У", которая никак не соответствует действительности. После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации. Какие хорошие новости. ВСУ приближаются", — добавил Андрющенко, комментируя масштабную "бавовну" в Мариуполе и районе.

Информацию о серии взрывов также подтвердили местные жители в пророссийских Telegram-каналах. Комментаторы утверждали, что "бавовну" было слышно во всех районах Мариуполя, а также близлежащих населенных пунктах.

[ + – ] Жители Мариуполя и района подтверждают мощные взрывы, прогремевшие 12 февраля [ + – ] Жители Мариуполя и района подтверждают мощные взрывы, прогремевшие 12 февраля [ + – ] Жители Мариуполя и района подтверждают мощные взрывы, прогремевшие 12 февраля [ + – ] Жители Мариуполя и района подтверждают мощные взрывы, прогремевшие 12 февраля

Через несколько часов Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале последствия масштабной "бавовны" в Мариупольском районе. По его словам, в результате обстрела уничтожена не только казарма ВС РФ в селе Никольское, но и четыре грузовые автомобиля с боекомплектом.

"Кроме поражения казарм оккупантов, прилетело в 4 грузовика, заполненных боекомплектом. Отсюда и детонация. Какой хороший вечер воскресенья. Предвестники деоккупации", — резюмировал Андрющенко.

[ + – ] Последствия ударов по казарме ВС РФ в Никольском [ + – ] Последствия ударов по казарме ВС РФ в Никольском

Несколькими днями ранее Петр Андрющенко сообщал о другой масштабной "бавовне", которая произошла в Мариуполе. По его словам, 7 февраля мощные взрывы прогремели в местном порту, куда накануне ВС РФ перебросили боевую технику и системы ПВО.

Еще одна серия взрывов прогремела в начале февраля в Мариуполе возле ТРЦ "Порт-Сити", которую россияне переоборудовали в свой военый объект.