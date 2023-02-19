Не контролируют ситуацию в городе: оккупанты закрывают выезд из захваченного Бердянска

Россияне вводят новые ограничения в оккупированном городе, сообщает украинский Центр национального сопротивления. В первую очередь это связано с партизанской деятельностью в Запорожской области.

Related video

Российские силы с 1 марта закрывают захваченный Бердянск Запорожской области на выезд. Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.

Как уточняется, такое решение связано с тем, что оккупанты не контролируют ситуацию в городе.

В первую очередь новые ограничения вводятся из-за партизанской деятельности в Запорожской области.

"Пытаясь прекратить партизанскую деятельность, оккупанты заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города", — говорится в сообщении Центра.

По всей видимости, это будет означать запрет на выезд для всех, кого враг считает не лояльным к новой "власти".

"Таким образом Москва продолжает превращать временно оккупированные территории в тюрьму под открытым небом", — подытоживает Центр.

Информация о введении обязательных пропусков для автомобилей в Бердянске также появилась в местных пророссийских Telegram-каналах.

[ + – ] Сообщение в пророссийских группах о пропусках для автомобилей

Напомним, 24 января в оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль местной предпринимательницы и коллаборационистки Валентины Мамай.

12 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о взрывах в Бердянске. Они были настолько мощные, что их слышали жители Урзуфа, который расположен в 35 километрах от Бердянска.