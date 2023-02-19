Не контролюють ситуацію в місті: окупанти закривають виїзд із захопленого Бердянська
Росіяни запроваджують нові обмеження в окупованому місті, повідомляє Український Центр національного спротиву. Насамперед це пов'язано з партизанською діяльністю у Запорізькій області.
Російські сили з 1 березня закривають захоплений Бердянськ Запорізької області на виїзд. Про це повідомляє Український Центр національного спротиву.
Як уточнюється, таке рішення пов'язане з тим, що окупанти не контролюють ситуацію в місті.
Насамперед нові обмеження запроваджуються через партизанську діяльність у Запорізькій області.
"Намагаючись припинити партизанську діяльність, окупанти змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста", — йдеться у повідомленні Центру.
Очевидно, це означатиме заборону на виїзд для всіх, кого ворог вважає не лояльним до нової "влади".
"Таким чином Москва продовжує перетворювати тимчасово окуповані території на в'язницю просто неба", — підсумовує Центр.
Інформація про введення обов'язкових перепусток для автомобілів у Бердянську також з'явилася у місцевих проросійських Telegram-каналах.
Нагадаємо, 24 січня в окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль місцевої підприємниці та колабораціоністки Валентини Мамай.
12 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про вибухи у Бердянську. Вони були настільки потужні, що їх чули жителі Урзуфа, що за 35 кілометрів від Бердянська.