Парикмахер днем, охотник за дронами ночью: как доброволец из Киева сбивает российские БПЛА

Александр Шамшур вместе с другими бойцами из столичного отряда территориальной обороны дежурит на крыше с восстановленным советским пулеметом "Максим" во время атак вражеских беспилотников.

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41-летний киевлянин Александр Шамшур днем работает парикмахером, а по ночам вместе с другими бойцами из столичного отряда территориальной обороны дежурит на крыше, ожидая атак вражеских дронов-камикадзе. Его историю в воскресенье, 19 февраля, опубликовало агентство Reuters.

Шамшур вместе с другими добровольцами — юристом и бизнесменом в обычной жизни — отслеживают воздушные тревоги и пытаются сбить беспилотники иранского производства Shahed-136 с помощью восстановленного пулемета "Максим" времен Второй мировой войны.

В ночь с 29 на 30 декабря 2022 года его подразделение на крыше сбило над Киевом два беспилотника. Команда также передает полученные навыки другим добровольческим формированиям.

"Я очень счастливый человек. Почему? Потому что я защищаю свою страну, я защищаю наш украинский народ", — говорит киевлянин журналисту агентства во время своего дежурства.

При это он рад, что может продолжать работать парикмахером — приходить в салон, общаться с людьми и делать то, что любит и умеет. При этом с клиентами доброволец старается не говорить о войне в Украине.

Шамшур уверяет, что за весь год полномасштабной войны ему не приходило в голову покинуть столицу, сбежать от приближавшихся к Киеву российских сил. После вторжения он помогал эвакуировать людей и доставлял продукты мирным жителям.

ДФТГ "Мрія": кто защищает киевское небо

О ДФТГ (добровольческом формировании территориальной громады) "Мрія", которое "охотится" российскими дронами в Киеве, также сообщалось на сайте ТСН. Журналисты рассказывали, что в состав отряда входят таксисты, адвокаты, массажисты и судьи. Все они продолжают заниматься своей обычной деятельностью в мирной жизни, но параллельно с этим задействованы в противовоздушной обороне столицы. От ТРО зарплату они не получают.

Бойцы одного из таких противовоздушных расчетов обустроили свою позицию на крыше обычной киевской многоэтажки. Именно у них на вооружении стоит пулемет "Максим", о котором рассказал Шамшур.

Напомним, источник из Офиса президента рассказал изданию The Times, что запуск в Украине новой схемы добровольной мобилизации для противостояния с большим количеством российских войск дает "хорошие результаты". Как отмечается, много людей готовы идти воевать.

Ранее в сети опубликовали фотографию одного из российских воздушных шаров, который накануне был сбит силами ПВО в киевском регионе.