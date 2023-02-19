"Дает хороший результат": в ОП заявили об успешном запуске добровольной мобилизации, — СМИ

По информации журналистов, инициатива была запущена из-за большого количества российских войск в Украине. Однако источник рассказал, что много украинцев готовы идти воевать, также есть добровольцы из других стран.

Related video

Запуск в Украине новой схемы добровольной мобилизации для противостояния с большим количеством российских войск дает "хорошие результаты". Об этом рассказал источник из Офиса президента для издания The Times.

Во время общения с журналистами глава ОП Андрей Ермак заявил, что несмотря на то, что российские военные не являются дисциплинированными, их количество на войне в Украине является проблемой.

Анонимный собеседник из Банковой рассказал журналистам, что Украина решила противостоять этому и создала схему добровольной мобилизации с "хорошим результатом". По словам источника, много людей готовые идти воевать. Кроме того, есть много добровольцев из других стран.

Напомним, 3 февраля в МВД сообщили о формировании "Гвардии наступления". Бригады штурмовиков будут сформированы исключительно из добровольцев. В их основе будут опытные военнослужащие, которые воевали в 2014-2015 годах, а также часть тех, кто попал на фронт в 2022 году.

Позже замглавы МВД Катерина Павличенко рассказала, что будет сформировано восемь штурмовых бригад с мужчинами и женщинами. По ее словам, украинцы начали активно подавать заявки для вступления в новое подразделение.

6 февраля советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что вступить в "Гвардию наступления" изъявили желание тысячи человек, а набор потенциальных кандидатов продолжается. По его словам, добровольцы могут самостоятельно выбрать бригаду для подготовки и участия в наступательных операциях.