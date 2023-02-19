"Дає хороший результат": в ОП заявили про успішний запуск добровільної мобілізації, - ЗМІ

За інформацією журналістів, ініціатива була запущена через велику кількість російських військ в Україні. Однак джерело розповіло, що багато українців готові йти воювати, також є добровольці з інших країн.

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Запуск в Україні нової схеми добровільної мобілізації для протистояння з великою кількістю російських військ дає "добрі результати". Про це розповіло джерело з Офісу президента для видання The Times.

Під час спілкування з журналістами голова ОП Андрій Єрмак заявив, що незважаючи на те, що російські військові не дисципліновані, їхня кількість на війні в Україні є проблемою.

Анонімний співрозмовник із Банкової розповів журналістам, що Україна вирішила протистояти цьому та створила схему добровільної мобілізації з "хорошим результатом". За словами джерела, багато людей готові йти воювати. Крім того, є багато добровольців з інших країн.

Нагадаємо, 3 лютого у МВС повідомили про формування "Гвардії наступу". Бригади штурмовиків будуть сформовані виключно із добровольців. В їхній основі будуть досвідчені військовослужбовці, які воювали у 2014-2015 роках, а також частина тих, хто потрапив на фронт у 2022 році.

Пізніше заступниця голови МВС Катерина Павліченко розповіла, що буде сформовано вісім штурмових бригад із чоловіками та жінками. За її словами, українці почали активно подавати заявки для вступу до нового підрозділу.

6 лютого радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов розповів, що вступити до "Гвардії наступу" виявили бажання тисячі людей, а набір потенційних кандидатів продовжується. За його словами, добровольці можуть самостійно обрати бригаду для підготовки та участі у наступальних операціях.