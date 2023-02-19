Перукар вдень, мисливець за дронами вночі: як доброволець із Києва збиває російські БПЛА

Олександр Шамшур разом з іншими бійцями зі столичного загону територіальної оборони чергує на даху з відновленим радянським кулеметом "Максим" під час атак ворожих безпілотників.

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41-річний киянин Олександр Шамшур вдень працює перукарем, а вночі разом з іншими бійцями зі столичного загону територіальної оборони чергує на даху, очікуючи на атаки ворожих дронів-камікадзе. Його історію в неділю, 19 лютого, опублікувало агентство Reuters.

Шамшур разом з іншими добровольцями — юристом та бізнесменом у звичайному житті — відстежують повітряні тривоги та намагаються збити безпілотники іранського виробництва Shahed-136 за допомогою відновленого кулемета "Максим" часів Другої світової війни.

У ніч з 29 на 30 грудня 2022 року його підрозділ на даху збив над Києвом два безпілотники. Команда також передає набуті навички іншим добровольчим формуванням.

"Я дуже щаслива людина. Чому? Тому, що я захищаю свою країну, я захищаю наш український народ", — каже киянин журналісту агентства під час свого чергування.

При цьому він радий, що може продовжувати працювати перукарем – приходити до салону, спілкуватися з людьми та робити те, що любить та вміє. При цьому із клієнтами доброволець намагається не говорити про війну в Україні.

Шамшур запевняє, що за весь рік повномасштабної війни йому не спадало на думку покинути столицю, втекти від російських сил, що наближалися до Києва. Після вторгнення він допомагав евакуювати людей та доставляв продукти мирним мешканцям.

ДФТГ "Мрія": хто захищає київське небо

Про ДФТГ (добровольче формування територіальної громади) "Мрія", яке "полює" на російські дрони в Києві, також повідомлялося на сайті ТСН. Журналісти розповідали, що до складу загону входять таксисти, адвокати, масажисти та судді. Всі вони продовжують займатися своєю звичною діяльністю у мирному житті, але паралельно з цим задіяні у протиповітряній обороні столиці. Від ТРО зарплату вони не отримують.

Бійці одного із таких протиповітряних розрахунків облаштували свою позицію на даху звичайної київської багатоповерхівки. Саме у них на озброєнні стоїть кулемет "Максим", про який розповів Шамшур.

Нагадаємо, джерело з Офісу президента розповіло виданню The Times, що запуск в Україні нової схеми добровільної мобілізації для протистояння з великою кількістю російських військ дає "добрі результати". Як зазначається, багато людей готові йти воювати.

Раніше в мережі опублікували фотографію однієї з російських повітряних куль, яку напередодні було збито силами ППО в київському регіоні.