Авиация РФ сбросила авиабомбы ФАБ-500 на коксохимический завод в Авдеевке, — росСМИ (видео)

Российские журналисты утверждают, что удары были нанесены по "пункту временной дислокации" ВСУ. Военное руководство Украины официально не комментировало информацию об обстреле Авдеевского коксохимического завода.

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ 19 февраля нанесли удар по Авдеевке Донецкой области, предположительно применив мощную авиабомбу ФАБ-500. Как сообщило российское пропагандистское агентство "РИА" удару якобы подвергся "пункт временной дислокации" (ПВД) украинских войск.

В сети были опубликованы кадры взрыва. Сообщается, что видео было снято при помощи современного российского оптико-электронного разведывательного комплекса "Ирония". Судя по кадрам взрыв произошел на территории Авдеевского коксохимического завода.

Комментарии украинской стороны

Пресс-служба генштаба ВСУ не комментирует данное происшествие. В очередной сводке от 20 февраля лишь говорится, что за минувшие сутки противник нанес 25 авиаударов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, а также из артиллерии обстрелял ряд населенных пунктов на Авдеевском направлении.

Глава Донецкой области Павел Кириленко в Telegram написал, что по состоянию на 20 февраля по Авдеевке было нанесено два ракетных удара, в результате которых погиб один человек.

"На Донецком направлении 1 человек погиб в Авдеевке. Город подвергся 2 авиаракетным ударам, 2 артобстрелам, обстрелу из Градов и танковому обстрелу", — сообщил Кириленко.

На момент публикации материала ни Донецкая ОВА, ни Авдеевская ВГА не подтверждали нанесение ударов по заводу в прифронтовом городе. Других комментариев относительно применения ФАБ-500 в Авдеевке с украинской стороны также не было.

ФАБ-500

Авиабомба ФАБ-500 предназначена для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, фортификационных укреплений, а также уничтожения живой силы и техники противника. Вес ее взрывчатки в тротиловом эквиваленте составляет 300 кг. Авиабомба пробивает любую железобетонную плиту толщиной до 2000 мм, а после взрыва формирует многочисленные очаги горения.

В длину ФАБ-500 достигает 2470 мм, ее диаметр — 400 мм, а после взрыва после нее остается воронка до 9 метров в диаметре.

[ + – ] Авиабомба ФАБ-500

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников 20 февраля рассказал, как украинские военные противостоят авиаударам противника. По его словам ВСУ уничтожили большинство опытных российских пилотов, поэтому ВКС РФ сейчас в бой отправляют молодых пилотов.

В очередном отчете военных экспертов из Института изучения войны от 19 февраля говорится, что российская армия не обладает достаточным ресурсом для успешного наступления в Луганской области. Прежде всего аналитики отметили отсутствие нескольких критически важных для наступления танковых подразделений.