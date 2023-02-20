Авіація РФ скинула авіабомби ФАБ-500 на коксохімічний завод в Авдіївці, — росЗМІ (відео)

Російські журналісти стверджують, що ударів було завдано по "пункту тимчасової дислокації" ЗСУ. Військове керівництво України офіційно не коментувало інформацію про обстріл Авдіївського коксохімічного заводу.

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Повітряно-космічні сили (ПКС) РФ 19 лютого завдали удару по Авдіївці Донецької області, імовірно застосувавши потужну авіабомбу ФАБ-500. Як повідомило російське пропагандистське агентство "РИА" удару нібито зазнав "пункт тимчасової дислокації" (ПТД) українських військ.

У мережі було опубліковано кадри вибуху. Повідомляється, що відео було знято за допомогою сучасного оптико-електронного російського розвідувального комплексу "Ирония". Судячи з кадрів, вибух стався на території Авдіївського коксохімічного заводу.

Коментарі української сторони

Пресслужба генштабу ЗСУ не коментує цю подію. У черговому зведенні від 20 лютого лише йдеться, що за минулу добу противник завдав 25 авіаударів у Луганській, Донецькій і Запорізькій областях, а також з артилерії обстріляв низку населених пунктів на Авдіївському напрямку.

Глава Донецької області Павло Кириленко в Telegram написав, що станом на 20 лютого по Авдіївці було завдано двох ракетних ударів, унаслідок яких загинула одна людина.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула в Авдіївці. Місто зазнало 2 авіаракетних ударів, двох артобстрілів, обстрілу з Градів і танкового обстрілу", — повідомив Кириленко.

На момент публікації матеріалу ні Донецька ОВА, ні Авдіївська ВЦА не підтверджували завдання ударів по заводу в прифронтовому місті. Інших коментарів щодо застосування ФАБ-500 в Авдіївці з української сторони також не було.

ФАБ-500

Авіабомба ФАБ-500 призначена для ураження військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, фортифікаційних укріплень, а також знищення живої сили та техніки супротивника. Вага її вибухівки у тротиловому еквіваленті становить 300 кг. Авіабомба пробиває будь-яку залізобетонну плиту завтовшки до 2 000 мм, а після вибуху формує численні осередки горіння.

У довжину ФАБ-500 досягає 2 470 мм, її діаметр — 400 мм, а після вибуху після неї залишається вирва до 9 метрів у діаметрі.

[ + – ] Авіабомба ФАБ-500

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 20 лютого розповів, як українські військові протистоять авіаударам противника. За його словами, ЗСУ знищили більшість досвідчених російських пілотів, тому ПКС РФ зараз у бій відправляють молодих пілотів.

У черговому звіті військових експертів з Інституту вивчення війни від 19 лютого йдеться, що російська армія не має достатнього ресурсу для успішного наступу в Луганській області. Насамперед аналітики зазначили відсутність кількох критично важливих для наступу танкових підрозділів.