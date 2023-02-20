"Одна ціль – 2 ракети": Резніков розповів, як ЗСУ готуються до нальотів авіації РФ

Росія збільшує повітряні сили на кордонах з Україною та готується наступати. Більшість льотної еліти загарбників знищено, а в бій кидають молодих, заспокоюють у Міноборони.

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Українська армія збила багато літаків і гелікоптерів російських окупантів, але їх запаси все ще більші. Про це в інтерв'ю "Бабелю" сказав 20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, ЗСУ знищили більшість льотної еліти росіян і в бій відправляють менш досвідчених молодих пілотів.

"Авіація — це насамперед професійні льотчики. Підготовка льотчика класу "снайпер" — це роки. Думаю, більшість їх льотної еліти ми знищили. Зараз літає переважно молодняк. Як далеко вони зможуть полетіти?" — ставить питання міністр.

Росія накопичує повітряні сили на кордонах з Україною, оскільки це частина підготовки до наступу. Успіх її застосування залежить від низки чинників, переконаний голова Міноборони.

"Залежить і від масованості їх прильоту, і скільки в цей день чи годину нам потрібно випустити протиповітряних ракет. Умовно кажучи, на одну ціль — 2 ракети. Якщо 20 літаків — 40 ракет, 100 літаків — 200 ракет. Ризики є, але не треба сприймати так, що все зникло", — заспокоїв Резніков.

[ + – ] Російські військові накопичують повітряні сили на кордонах з Україною Фото: РИА Новости

Міністр згадав класичну військову науку наступу — треба змусити опонента зупинитися та перейти в оборону, отримати перевагу в повітрі, щоб не дати йому піти у контрнаступ і знищити всі резерви, логістичні ланцюжки та запаси.

"Для цього теж потрібна авіація. Тому, коли ми говоримо, що росіяни готуються до наступу, то це обов'язково і про авіацію", — додав міністр.

Говорячи про шанси росіян на успішну повітряну кампанію, Резніков наголосив, що це залежатиме від кількох факторів — майстерності пілотів, погоди, маневреності та технічного стану літаків.

Західні партнери усвідомлюють ситуацію, тому така активна позиція, особливо в глави Пентагону Ллойда Остіна, сказав він.

За оцінкою Резнікова, крім систем ППО, потрібні авіаплатформи для знешкодження іранських дронів і крилатих ракет.

Нагадаємо, що за даними Головного управління розвідки Міноборони України Росія намагається зберегти авіацію від ударів ЗСУ та ховає її на своїй території.

Представник ГУР Андрій Юсов 18 лютого заявив про плани РФ застосувати 450 літаків тактичної авіації та майже 300 гелікоптерів під час наступу.

За даними видання Politico, п'ять членів Палати представників США намагаються змусити президента Джо Байдена передати Україні американські винищувачі F-16.