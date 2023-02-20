"Одна цель – 2 ракеты": Резников рассказал, как ВСУ готовятся к налетам авиации РФ

Россия увеличивает воздушные силы на границах с Украиной и готовится наступать. Большинство летной элиты захватчиков уничтожено, а в бой кидают молодых, успокаивают в Минобороны.

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Украинская армия сбила много самолетов и вертолетов российских оккупантов, но их запасы все еще большие. Об этом в интервью "Бабелю" сказал 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, ВСУ уничтожили большинство летной элиты россиян и в бой отправляют менее опытных молодых пилотов.

"Авиация – это в первую очередь профессиональные летчики. Подготовка летчика класса "снайпер" – это годы. Думаю, большинство их летной элиты мы уничтожили. Сейчас летает преимущественно молодняк. Как далеко они смогут улететь?" — спрашивает министр.

Россия накапливает воздушные силы на границах с Украиной, так как это — часть подготовки к наступлению. Успех ее применения зависит от ряда факторов, убежден глава Минобороны.

"Зависит и от массированности их прилета, и сколько в этот день или час нам потребуется выпустить противовоздушных ракет. Условно говоря, на одну цель – 2 ракеты. Если 20 самолетов – 40 ракет, 100 самолетов – 200 ракет. Риски есть, но не надо воспринимать так, что все пропало", — успокоил Резников.

[ + – ] Российские военные накапливают воздушные силы на границах с Украиной Фото: РИА Новости

Министр вспомнил классическую военную науку наступления — надо заставить оппонента остановиться и перейти в оборону, получить преимущество в воздухе, чтобы не дать ему пойти в контрнаступление и уничтожить все резервы, логистические цепочки и запасы.

"Для этого тоже нужна авиация. Поэтому когда мы говорим, что россияне готовятся к наступлению, то это обязательно и об авиации", — добавил министр.

Говоря о шансах россиян на успешную воздушную кампанию, Резников подчеркнул, что это будет зависеть от нескольких факторов — мастерства пилотов, погоды, маневренности и технического состояния самолетов.

Западные партнеры осознают ситуацию, поэтому такая активная позиция, особенно у главы Пентагона Ллойда Остина, сказал он.

По оценке Резникова, кроме систем ПВО нужны авиаплатформы для обезвреживания иранских дронов и крылатых ракет.

Напомним, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины Россия пытается сохранить авиацию от ударов ВСУ и прячет ее на своей территории.

Представитель ГУР Андрей Юсов 18 февраля заявил о планах РФ применить 450 самолетов тактической авиации и около 300 вертолетов во время наступления.

По данным издания Politico, пять членов Палаты представителей США пытаются заставить президента Джо Байдена передать Украине американские истребители F-16.