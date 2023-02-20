"Гибнет вдвое больше": Пригожин ноет, что Минобороны РФ не дает "вагнеровцам" боеприпасы (видео)

Владелец частной военной компании утверждает, что знает даже номера партий и ящиков, хранящихся на российских складах, но до бойцов ЧВК "Вагнер" они не доходят, из-за чего массово погибают на фронте.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова пожаловался на нерешенность вопроса с поставкой боеприпасов его бойцам на передовую. Видео обращения Пригожин был выложен в одном из телеграмм-каналов, который связывается с частной военной компанией.

"Неужели совести нет, чтобы прекратить в**бываться, как муха на стекле? Не могу решить эту проблему на все мои знакомства", — жалуется Пригожин.

Он добавил, что боеприпасы у РФ на складах есть, он даже знает номера партий и ящиков, где они хранятся, но до бойцов ЧВК "Вагнер" они не доходят, поэтому, по словам Пригожина, наемники массово погибают в Украине.

"Перед кем я должен повиниться, чтобы мои ребята погибали вдвое реже? Сегодня, каждый день погибает в два раза больше бойцов не только ЧВК "Вагнер", но и других подразделений, которые мы не можем прикрыть. Это не экстремистское заявление и не попытка кого-то оскорбить. Простите, если что-то не так. Боеприпасы дайте в нужном количестве, которые есть на складах", — сказал Пригожин.

Напомним, что в Международном волонтерском сообществе InformNapalm считают, что ситуация с поставкой боеприпасов ЧВК "Вагнер" возникла из-за конфликта Пригожина с Шойгу. Там утверждают, что глава ПВК "Вагнер" слишком рано заявил о своих политических амбициях и переборщил с критикой Минобороны.

"Теперь ему обрезали как возможности вербовать зэков, так и поставки вооружения, и ИПСОшные нытья его боевиков, вряд ли произведут впечатление на прагматических генералов. Шойгу не умеет играть в медийку, но умеет играть в кулуарные интрижки. И сейчас это позитив [для Украины] ", — говорится в комментарии InformNapalm.

Ранее Фокус сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПВК "Вагнер" потерял более 30 000 человек. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.