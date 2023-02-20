"Гине вдвічі більше": Пригожин ниє, що Міноборони РФ не дає "вагнерівцям" боєприпаси (відео)

Власник приватної військової компанії стверджує, що знає навіть номери партій та ящиків, які зберігаються на російських складах, але до бійців ПВК "Вагнер" вони не доходять, через що ті масово гинуть на фронті.

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Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знову поскаржився на невирішеність питання з постачанням боєприпасів його бійцям на передову. Відео звернення Пригожина виклали в одному з телеграм-каналів, який пов'язують з приватною військовою компанією.

"Невже совісті немає, щоб припинити ви**буватися, як муха на склі? Не можу вирішити цю проблему попри всі мої знайомства", — скаржиться Пригожин.

Він додав, що боєприпаси у РФ на складах є, він навіть знає номери партій та ящиків, де вони зберігаються, але до бійців ПВК "Вагнер" вони не доходять, через що, за словами Пригожина, найманці масово гинуть в Україні.

"Перед ким я повинен повинитися, щоб мої хлопці гинули вдвічі рідше? Сьогодні, щодня гине у два рази більше бійців не лише ПВК "Вагнер", а й інших підрозділів, які ми не можемо прикрити. Це не екстремістська заява і не спроба когось образити. Вибачте, якщо щось не так. Боєприпаси дайте в потрібній кількості, яка є на складах", — сказав Пригожин.

Нагадаємо, що у Міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm вважають, що ситуація з постачанням боєприпасів ПВК "Вагнер" виникла через конфлікт Пригожина з Шойгу. Там стверджують, що очільник ПВК "Вагнер" занадто рано заявив про свої політичні амбіції й переборщив з критикою Міноборони.

"Тепер йому обрізали як можливості вербувати зеків, так і постачання озброєння, і ІПСОшні ниття його бойовиків, навряд чи справлять враження на прагматичних генералів. Шойгу не вміє грати в медійку, але вміє грати в кулуарні інтрижки. І наразі це позитив [для України]", — йдеться в коментарі InformNapalm.

Раніше Фокус повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ПВК "Вагнер" втратила понад 30 000 осіб. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.