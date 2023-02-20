"Пекин осознает это": объединение Китая с Россией приведет к мировой войне, — Зеленский

Президент Украины назвал китайский вопрос "чрезвычайно сложным". Он считает, что у Пекина сейчас есть возможность составить свою прагматическую оценку относительно войны РФ против украинского народа.

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Если Китай решит поддержать Российскую Федерацию в войне против Украины, это приведет к мировой войне. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Welt, опубликованному 20 февраля.

Журналисты спросили у украинского лидера, не приведет ли растущая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином к решению КНР оказать военную поддержку Кремлю.

В ответ на это Зеленский подчеркнул, что для Киева важно, чтобы Пекин не стал этого делать. При этом он назвал китайский вопрос "чрезвычайно сложным".

"Китайский вопрос чрезвычайно сложен. Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал Россию в этой войне", — прокомментировал он.

В то же время, президент отметил, что в настоящее время не видит возможности поддержки Украины со стороны КНР.

"На самом деле, я хотел бы иметь его [Китай] на нашей стороне. Однако я не думаю, что это возможно на данный момент", — продолжил он.

Как считает Зеленский, сейчас у Пекина есть возможность составить вполне прагматичную оценку военной агрессии России и последствий этого.

"Если бы Китай вступил в союз с Россией, разразилась бы мировая война, и я думаю, Китай это осознает", — подчеркнул глава украинского государства.

Он также напомнил, что Пекин в свое время присоединился к Будапештскому меморандуму, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на обеспечение безопасности. В связи с этим, Китай обязан поддерживать украинскую "формулу мира" и работать в сфере гарантий безопасности.

"В то время было четкое обязательство Китая защищать территориальную целостность Украины. У нас были эти гарантии", — уточнил он, говоря о подписании Будапештского меморандума.

Исходя из этого, как считает Зеленский, Пекин не может занимать нейтральную позицию в отношении войны против украинского народа.

Напомним, 20 февраля в КНР отреагировали на призыв США не поставлять оружие РФ. Спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США сами поставляют оружие Украине, поэтому не имеют права "читать лекции" Пекину.

Издание The New York Times, в свою очередь, написало, что в случае поставок летального оружия РФ, война в Украине кардинально изменится.