"Пекін усвідомлює це": об'єднання Китаю з Росією призведе до світової війни, — Зеленський

Президент України назвав китайське питання "надзвичайно складним". Він вважає, що Пекін зараз має можливість скласти свою прагматичну оцінку щодо війни РФ проти українського народу.

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Якщо Китай вирішить підтримати Російську Федерацію у війні проти України, це призведе до світової війни. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt, опублікованому 20 лютого.

Журналісти запитали українського лідера, чи не призведе зростаюча напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном до рішення КНР надати військову підтримку Кремлю.

У відповідь на це Зеленський наголосив, що для Києва важливо, щоб Пекін не став цього робити. При цьому він назвав китайське питання "надзвичайно складним".

"Китайське питання надзвичайно складне. Для нас важливо, щоб Китай не підтримував Росію у цій війні", — прокоментував він.

Водночас президент зазначив, що наразі не бачить можливості підтримки України з боку КНР.

"Насправді, я хотів би мати Китай на нашому боці. Однак я не думаю, що це можливо зараз", — продовжив він.

Як вважає Зеленський, зараз Пекін має можливість скласти цілком прагматичну оцінку військової агресії Росії і наслідків цього.

"Якби Китай вступив у союз із Росією, вибухнула б світова війна, і я думаю, Китай це усвідомлює", — наголосив глава української держави.

Він також нагадав, що Пекін свого часу приєднався до Будапештського меморандуму, відповідно до якого Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на безпеку. У зв'язку з цим Китай зобов'язаний підтримувати українську "формулу миру" та працювати у сфері гарантій безпеки.

"Зі свого боку було чітке зобов'язання Китаю захищати територіальну цілісність України. Ми мали ці гарантії", — уточнив він, говорячи про підписання Будапештського меморандуму.

Виходячи з цього, як вважає Зеленський, Пекін не може займати нейтральної позиції щодо війни проти українського народу.

Нагадаємо, 20 лютого у КНР відреагували на заклик США не забезпечувати зброю РФ. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що США самі постачають зброю Україні, тому не мають права "читати лекції" Пекіну.

Видання The New York Times, у свою чергу, написало, що у разі постачання летальної зброї РФ війна в Україні кардинально зміниться.