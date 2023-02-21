Россия хочет не переговоров, а продолжения войны, — Кулеба (видео)

По словам главы украинской дипломатии, об этом свидетельствуют сводки с фронта, а также продолжающиеся атаки по нашей критической и энергетической инфраструктуре.

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Россия все еще хочет продолжать свою агрессию против Украины, а не договариваться об окончании войны, поэтому призывы к переговорам не имеют смысла. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

Он отметил, что после просмотра сводок с фронтом становиться понятно, что ни о каком мире в Кремле не думают, а наоборот хотят продолжать воевать.

"Когда я смотрю на сводки с передовой, я вижу, что, чтобы ни говорила Россия, она не ищет переговоров. Она не ищет справедливого мира", — заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что Россия продолжает атаковать украинскую критическую инфраструктуру и обстреливает города.

"Они переходят в наступление, запускают ракеты и дроны по нашей критической и энергетической инфраструктуре и нашим городам. Вы не ведете себя так, когда хотите переговоров. Путин хочет войны. Он хочет уничтожить Украину", — сказал дипломат.

Напомним, 20 февраля Дмитрий Кулеба заявил, что приезд президента США Джо Байдена в Киев является победой украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского. Кулеба также заявил, что этот визит является четким сигналом "на болота", что их никто не боится.

Кроме того, 18 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит смысла говорить о плане Китая по прекращению войны в Украине, не ознакомившись с ним.