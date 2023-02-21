Росія хоче не переговорів, а продовження війни, — Кулеба (відео)

За словами голови української дипломатії, про це свідчать зведення з фронту, а також атаки, що продовжуються, по нашій критичній та енергетичній інфраструктурі.

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Росія все ще хоче продовжувати свою агресію проти України, а не домовлятися про закінчення війни, тому заклики до переговорів не мають сенсу. На цьому наголосив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

Він зазначив, що після перегляду звіту про стан з фронтом стає зрозуміло, що ні про який мир у Кремлі не думають, а навпаки, хочуть продовжувати воювати.

"Коли я дивлюся на зведення з передової, я бачу, щоб не говорила Росія, вона не шукає переговорів. Вона не шукає справедливого світу", — заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Росія продовжує атакувати українську критичну інфраструктуру та обстрілює міста.

"Вони переходять у наступ, запускають ракети та дрони по нашій критичній та енергетичній інфраструктурі та нашим містам. Ви не поводитесь так, коли хочете переговорів. Путін хоче війни. Він хоче знищити Україну", — сказав дипломат.

Нагадаємо, 20 лютого Дмитро Кулеба заявив, що приїзд президента США Джо Байдена до Києва є перемогою українського народу та президента України Володимира Зеленського. Кулеба також заявив, що цей візит є чітким сигналом "на болота", що їх ніхто не боїться.

Крім того, 18 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить сенсу говорити про план Китаю щодо припинення війни в Україні, не ознайомившись із ним.