"С удовольствием его нокаутирую": Кличко рассказал о поражении Путина в войне, — Bild

Мэр Киева не сомневается в победе Украины, но считает, что для этого украинским бойцам нужно больше мощного и современного вооружения.

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Мэр украинской столицы Виталий Кличко признался, что с удовольствием отправил бы президента Владимира Путина в нокаут, однако вместо него это сейчас делают бойцы ВСУ на фронте, нанося поражения оккупантам. Киевский мэр убежден, что Украина победит в войне, но для этого потребуется больше современного вооружения. Об этом Кличко рассказал 19 февраля в интервью изданию Bild.

"Конечно, я бы хотел нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии. Путин сейчас переживает свой личный нокаут на фронте, где наши солдаты героически сражаются и неоднократно наносят тяжелые поражения одной из якобы сильнейших армий мира", — заявил Кличко.

Между тем журналист спросил о ситуации в Бахмуте и на тех направлениях, где российская армия пытается продвигаться. На что мэр столицы ответил, что наши солдаты — герои, и Украина победит в этой войне.

"Мы выиграем эту войну! Но для этого нам срочно нужно больше оружия, боеприпасов, а также истребителей. Я не понимаю, почему постоянно появляются новые "красные линии". Ясно одно: мы должны вернуть нашу страну, и для этого нам нужно все необходимое", — подчеркнул Кличко.

Что касается трудностей в предоставлении более мощного вооружения и неоднозначного отношения граждан ФРГ к военной поддержке Украины мэр отметил, что немцы должны спросить себя — что произойдет, если Путину захватит всю Украину?

"Тогда Россия захватит всю Украину, будет пытать, мучить и убивать еще больше людей. И как вы думаете, что бы сделал Путин, если бы оккупировал Украину? Было бы следующее нападение — на страны Балтии или Польшу", — сказал Кличко, добавив что российская армия должна быть остановлена именно сейчас.

Напомним, журналисты The New York Times предположили, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин в своем выступлении будет доказывать о том, что война в Украине необходима, чтобы спасти Россию от НАТО. Это даст главе Кремля повод мобилизовать больше солдат в российскую армию к уже призванным 300 тысячам человек.

В интервью CNN министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кремль не собирается договариваться об окончании войны, поэтому призывы к мирным переговорам бессмысленны. По его словам, об этом свидетельствуют продолжающиеся обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.