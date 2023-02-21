"Із задоволенням його нокаутую": Кличко розповів про поразку Путіна у війні, — Bild

Мер Києва не сумнівається у перемозі України, але вважає, що для цього українським бійцям потрібно більше потужного та сучасного озброєння.

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Мер української столиці Віталій Кличко зізнався, що із задоволенням відправив би президента Володимира Путіна в нокаут, проте натомість це зараз роблять бійці ЗСУ на фронті, завдаючи поразки окупантам. Київський мер переконаний, що Україна переможе у війні, але для цього буде потрібно більше сучасного озброєння. Про це Кличко розповів 19 лютого в інтерв'ю газеті Bild.

"Звичайно, я б хотів нокаутувати Путіна, але це лише фантазії. Путін зараз переживає свій особистий нокаут на фронті, де наші солдати героїчно борються і неодноразово завдають тяжких поразок одній з нібито найсильніших армій світу", — заявив Кличко.

Тим часом журналіст запитав про ситуацію в Бахмуті та на тих напрямках, де російська армія намагається просуватися. На що мер столиці відповів, що наші солдати – герої, і Україна переможе у цій війні.

"Ми виграємо цю війну! Але для цього нам терміново потрібно більше зброї, боєприпасів, а також винищувачів. Я не розумію, чому постійно з'являються нові "червоні лінії". Ясно одне: ми маємо повернути нашу країну, і для цього нам потрібне все необхідне. ", — наголосив Кличко.

Щодо труднощів у наданні більш потужного озброєння та неоднозначного ставлення громадян ФРН до військової підтримки України мер зазначив, що німці мають запитати себе — що станеться, якщо Путін захопить усю Україну?

"Тоді Росія захопить всю Україну, катуватиме, мучитиме і вбиватиме ще більше людей. І як ви думаєте, що б зробив Путін, якби окупував Україну? Був би наступний напад — на країни Балтії чи Польщу", — сказав Кличко, додавши що російська армія має бути зупинена саме зараз.

Нагадаємо, журналісти The New York Times припустили, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін у своєму виступі доводитиме про те, що війна в Україні необхідна, щоб врятувати Росію від НАТО. Це дасть главі Кремля привід мобілізувати більше солдатів до російської армії до вже покликаних 300 тисяч людей.

В інтерв'ю CNN міністр внутрішніх справ України Дмитро Кулеба заявив, що Кремль не збирається домовлятися про закінчення війни, тому заклики до мирних переговорів безглузді. За його словами, про це свідчать триваючі обстріли енергетичної інфраструктури України.