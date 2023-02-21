ВСУ накануне 24 февраля проведут учения по обороне Киева, — КГВА

Начальник КМВА заявил, что реальная угроза нового наступления со стороны Беларуси минимальная, однако украинские войска должны быть готовы отразить любую атаку.

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В Киеве с 21 февраля будут проходить учения по защите столицы в случае новой агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

По подготовленному заранее сценарию противник ведет наступление с севера, как это уже было в конце февраля прошлого года, а задачей Сил и средств обороны будет отработка всего комплекса задач по обороне Киева от агрессии.

"Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий. В тренировке принимает участие Киевская городская военная администрация (в составе определенных структурных подразделений) и районные администрации", — говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации отметили, что это запланированная тренировка, чтобы местные жители не переживали. Угроза очередного нападения на украинскую столицу с северного направления существует, однако она минимальная.

"Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!", – заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, 16 февраля в интервью ВВС президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозу Лукашенко вступить в войну. По его мнению было бы ошибкой позволить России использовать Беларусь в качестве плацдарма для наступления.

2 февраля командующий группировкой сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк пояснил, с какой целью Россия перебрасывает войска в Беларусь. Российские войска в Беларуси проходят подготовку и обучение. Там же осуществляется и ремонт военной техники.