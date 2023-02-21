ЗСУ напередодні 24 лютого проведуть навчання з оборони Києва, — КМВА

Начальник КМВА заявив, що реальна загроза нового наступу з боку Білорусі мінімальна, проте українські війська мають бути готові відбити будь-яку атаку.

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У Києві з 21 лютого відбуватимуться навчання із захисту столиці у разі нової агресії з боку Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За підготовленим заздалегідь сценарієм противник веде наступ із півночі, як це вже було наприкінці лютого минулого року, а завданням Сил та засобів оборони буде відпрацювання всього комплексу завдань із оборони Києва від агресії.

"Крім того, під час тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій. У тренуванні бере участь Київська міська військова адміністрація (у складі певних структурних підрозділів) та районні адміністрації", — йдеться у повідомленні.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що це заплановане тренування, щоб місцеві жителі не переживали. Загроза чергового нападу на українську столицю з північного напрямку існує, проте мінімальна.

"Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України! Слава Україні!", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, 16 лютого в інтерв'ю ВВС президент України Володимир Зеленський відповів на загрозу Лукашенка вступити у війну. На його думку, було б помилкою дозволити Росії використовувати Білорусь як плацдарм для наступу.

2 лютого командувач угрупуванням сил оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк пояснив, з якою метою Росія перекидає війська до Білорусі. Російські війська у Білорусі проходять підготовку та навчання. Там же здійснюється ремонт військової техніки.