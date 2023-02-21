Плавает и с Javelin на борту: Индия заменяет российские БМП на свою разработку (фото)

FICV — это индийская разработка, которая имеет на борту пусковую для дрона-камикадзе, 30-мм пушку и гранатомет.

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Региональное представительство американского оборонного гиганта Lockheed Martin поставит на индийскую разработку БМП FICV (Futuristic Ifantry Combat Vehichle) ПТРК Javelin. Об этом сообщает профильное издание Janes.

Директор Lockheed Martin в Индии, Мальдивах и на Шри-Ланке Джагохан Сингх заявил, что на БМП FICV установят ПТРК Javelin. По его словам, целый ряд производителей, такие как Tata, Larsen and Toubro, Mahindra попросили установить американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

В Индии закупают IFCV для замены парка БМП-1 и БМП-2. По данным справочника Military Balance 2022, у Индии было 700 БМП-1 и 2400 БМП-2 Sarath. В январе 2023 года индийский совет по оборонным закупкам Минобороны принял решение о закупке новинки. Среди ее особенностей также есть возможность преодолевать водные препятствия.

[ + – ] Схема устройства БМП FICV

Отмечается, что FICV разрабатывается индийской компанией Armored Vehicles Nigam Limited. В основе машин лежит новая платформа, которая не имеет отношения к российским БМП или любой другой боевой машине пехоты. На вооружение будет 30-мм пушка, спаренный пулемет и Javelin. Также FICV получит пусковую установку для запуска дронов-камикадзе. Управление боевым модулем будет осуществляться дистанционно. Двигатель БМП имеет мощность 600 лошадиных сил с автоматической коробкой передач, защиту по стандарту НАТО STANAG 4, комплекс активной защиты и систему предупреждения о лазерном излучении на машине.

Напомним, США привезли в Индию истребители F-35, F-16, Super Hornet для того, чтобы перехватить рынок у России.

30 декабря в Индии раскрыли подробности о стелс-беспилотнике Vajra, который разрабатывается в кооперации с США.