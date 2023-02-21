Плаває із Javelin на борту: Індія замінює російські БМП на свою розробку (фото)

FICV — це індійська технологія, яка має на борту пускову для дрона-камікадзе, 30-мм гармату і гранатомет.

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Регіональне представництво американського оборонного гіганта Lockheed Martin поставить на індійську розробку БМП FICV (Futuristic Ifantry Combat Vehichle) ПТРК Javelin. Про це повідомляє профільне видання Janes.

Директор Lockheed Martin в Індії, Мальдівах та на Шрі-Ланці Джагохан Сінгх заявив, що на БМП FICV встановлять ПТРК Javelin. За його словами, ціла низка виробників, такі як Tata, Larsen and Toubro, Mahindra попросили встановити американський протитанковий ракетний комплекс Javelin.

В Індії закуповують IFCV для заміни парку БМП-1 та БМП-2. За даними довідника Military Balance 2022, Індія мала 700 БМП-1 і 2400 БМП-2 Sarath. У січні 2023 року індійська Рада з оборонних закупівель Міноборони ухвалила рішення про закупівлю новинки. Серед її особливостей є можливість долати водні перешкоди.

[ + – ] Схема пристрою БМП FICV

Наголошується, що FICV розробляється індійською компанією Armored Vehicles Nigam Limited. В основі машини лежить нова платформа, яка не має відношення до російських БМП чи будь-якої іншої бойової машини піхоти. На озброєння буде 30-мм гармата, спарений кулемет та Javelin. Також FICV отримає пускову установку для запуску дронів-камікадзе. Управління бойовим модулем здійснюватиметься дистанційно. Двигун БМП має потужність 600 кінських сил з автоматичною коробкою передач, захист за стандартом НАТО STANAG 4, комплекс активного захисту та систему попередження лазерного випромінювання на машині.

Нагадаємо, США привезли до Індії винищувачі F-35, F-16, Super Hornet для того, щоб перехопити ринок у Росії.

30 грудня в Індії розкрили подробиці про стелс-безпілотника Vajra, який розробляється у кооперації із США.