Полицейские экипажи "Белые ангелы" вывезли из села Терны в Донецкой области всех детей (фото, видео)

Детей одели в бронежилеты и вывезли на бронированной машине. В эвакуации помогала собака по имени Блэк.

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Правоохранители вывезли всех детей из села Терны Лиманской общины. Единственными семьями с детьми в селе оставались женщины с 7-летней девочкой и 8-летним мальчиком, теперь они находятся в безопасном месте. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Населенный пункт расположен на линии фронта и находиться там смертельно опасно. В полиции рассказали, что обстрелы там не прекращаются и уцелевших домов уже нет. Однако в селе оставались две семьи с детьми семи и восьми лет.

"Белые ангелы" подогнали бронированный транспорт, одели детей в специальные бронежилеты и шлемы и быстро доставили всех в безопасное место. Оттуда семья отправилась к родственникам в Кировоградскую область. Во время эвакуации правоохранителям помогал пес Блэк, который подбадривал взрослых и малышей. Пока в с.Терны не осталось ни одной семьи с детьми", — поделились правоохранители.

В тот же день сотрудники полиции вывезли еще одну семью — из села Заречное, которое также страдает каждый день от атак ВС РФ. Родители 11-летней и 4-летней девочек не хотели до последнего покидать дом, однако из-за постоянной опасности решились все же уехать в более безопасный регион.

"Эвакуация проходила в ускоренном режиме, ведь над экипажем начал кружить вражеский дрон. Благодаря слаженным действиям полицейских семья была спасена. С помощью волонтеров семья отправилась в Киевскую область, где для них уже подготовлено убежище", — написала пресс-служба Нацполиции.

Напомним, 20 февраля волонтер Денис Христов опубликовал видео эвакуации местных жителей из Бахмута в Донецкой области. Волонтер приехал в город 18 февраля и помог доставить жителей в село Орловщина Днепропетровской области. Однако, по его словам, многие отказываются от эвакуации, хотя и рассказывают страшные истории об убитых на их глазах гражданских.

Также 21 февраля стало известно, что ВС РФ ночью атаковали украинских защитников в Донецкой области и сами потеряли две БМП. Как рассказали в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ, оккупанты на днях штурмовали позиции украинских защитников, однако были быстро обнаружены разведкой. Бойцы ВСУ ликвидировали две российские БМП, и захватчики отступили.