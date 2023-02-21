Поліцейські екіпажі "Білі янголи" вивезли з села Терни на Донеччині всіх дітей (фото, відео)

Дітей одягли в бронежилети та вивезли на броньованій машині. У евакуації допомагав собака на ім’я Блек.

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Правоохоронці вивезли усіх дітей з села Терни Лиманської громади. Єдиними родинами з дітьми в селі залишались жінки з 7-річною дівчинкою та 8-річним хлопчиком, тепер вони перебувають у безпечному місці. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Населений пункт розташований на лінії фронту, і знаходитись там смертельно небезпечно. В поліції розповіли, що обстріли там не припиняються і вцілілих будинків вже немає. Однак у селі залишались дві родини з дітьми семи та восьми років.

"Білі янголи" підігнали броньований транспорт, одягли дітей у спеціальні бронежилети й шоломи та швидко доправили усіх до безпечного місця. Звідти родина вирушила до родичів на Кіровоградщину. Під час евакуації правоохоронцям допомагав пес Блек, який підбадьорював дорослих і малечу. Наразі в с.Терни не залишилося жодної родини з дітьми", — поділились правоохоронці.

Того ж дня співробітники поліції вивезли ще одну родину — з села Зарічне, яке також потерпає щодня від атак ЗС РФ. Батьки 11-річної та 4-річної дівчат не хотіли до останнього залишати домівку, однак через постійну небезпеку наважились все ж виїхати в безпечніший регіон.

"Евакуація відбувалася у прискореному режимі, адже над екіпажем почав кружляти ворожий дрон. Завдяки злагодженим діям поліцейських родина була врятована. За допомогою волонтерів сім’я вирушила у Київську область, де для них вже підготовлено прихисток", — написала пресслужба Нацполіції.

Нагадаємо, 20 лютого волонтер Денис Христов опублікував відео евакуації місцевих мешканців з Бахмута на Донеччині. Волонтер приїхав у місто 18 лютого та допоміг доправити жителів до села Орлівщина Дніпропетровської області. Однак, за його словами, багато людей відмовляються від евакуації, хоч і розповідають страшні історії про вбитих на їхніх очах цивільних.

Також 21 лютого стало відомо, що ЗС РФ вночі атакували українських захисників на Донеччині й самі втратили дві БМП. Як розповіли в пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ, окупанти днями штурмували позиції українських оборонців, однак були швидко виявлені розвідкою. Бійці ЗСУ ліквідували дві російські БМП і загарбники відступили.