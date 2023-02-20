"На очах трьох людей розірвало": волонтер показав, як евакуювали мешканців Бахмута (відео)

Як розповів Денис Христов, часто люди відмовляються залишати свої будинки через "натоплені печі" й інші надумані причини, які вони ставлять вище за своє життя.

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Український волонтер Денис Христов поділився кадрами евакуації мешканців міста Бахмут Донецької області, яка проводилася 18 лютого. Відповідне відео Христов опублікував у понеділок, 20 лютого, на своїй Facebook-сторінці.

"Я тут був 20 січня. Якось так був упевнений у тому, що це моя остання зустріч із цим містом. Але доля розпорядилася інакше. 18 лютого. Місто Бахмут. Приїхав на евакуацію", — розповів Христов.

За його словами багато людей відмовляються залишати свої будинки через різні надумані причини, які вони ставлять вище за своє життя.

"Нам ніхто нічого не казав... Як ми поїдемо? Пічка горить, тісто стоїть", — заявила одна з місцевих мешканок.

Ще одна літня мешканка Бахмута заявила: "На моїх очах трьох розірвало". Однак це чомусь не зупиняє її від переміщень по місту.

Однак зрештою жителі, з якими говорив волонтер, все ж таки погодили залишити свої будинки. Їх доправили до села Орлівщина Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 19 лютого президент Володимир Зеленський розповів, що Україні важливо захистити Бахмут, але не за будь-яку ціну. Якщо ситуація погіршиться, то українських військових можуть вивести звідти.

Раніше, 18 лютого, колишній командир полку Нацгвардії "Азов" Максим Жорін повідомив, що російське військове командування перекидає в район Бахмута все більше військ, намагаючись досягти якогось результату.

Також нагадаємо, 10 лютого український волонтер Денис Христов показав, як допомагав вивезти з Карлівки Донецької області фермера та його кіз, яких він не хотів кидати.