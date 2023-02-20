"На глазах троих людей разорвало": волонтер показал, как эвакуируют жителей Бахмута (видео)

Как рассказал Денис Христов, зачастую люди отказываются покидать свои дома из-за "натопленных печей" и других надуманных причин, которые они ставят выше своей жизни.

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Украинский волонтер Денис Христов поделился кадрами эвакуации жителей из города Бахмут Донецкой области, которая проводилась 18 февраля. Соответствующее видео Христов опубликовал в понедельник, 20 февраля, на своей Facebook-странице.

"Я тут был 20 января. Как-то так был уверен в том, что это моя последняя встреча с этим городом. Но судьба распорядилась иначе. 18 февраля. Город Бахмут. Приехал на эвакуацию", — рассказал Христов.

По его словам многие люди отказываются покидать свои дома из-за разных надуманных причин, которые они ставят выше своей жизни.

"Нам никто ничего не говорил… Как мы поедем? Печка горит, тесто стоит", — заявила одна из местных жительниц.

Еще одна пожилая жительница Бахмута заявила: "На моих глазах троих разорвало". Однако это почему-то не останавливает ее от перемещений по городу.

Однако в итоге жители, с которыми говорил волонтер, все же согласили покинуть свои дома. Их доставили в село Орловщина Днепропетровской области.

Напомним, 19 февраля президент Владимир Зеленский рассказал, что Украине важно защитить Бахмут, но не любой ценой. Если ситуация ухудшится, украинских военных могут вывести оттуда.

Ранее, 18 февраля, бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Максим Жорин сообщил, что российское военное командование перебрасывает в район Бахмута все больше войск, пытаясь достичь какого-то результата.

Также напомним, 10 февраля украинский волонтер Денис Христов показал, как помогал вывезти из Карловки Донецкой области фермера и его коз, которых он не хотел бросать.