Важный стратегический шаг: Дуда оценил визит Байдена в Украину

Президент Польши отметил, что визит президента США Джо Байдена в Украину и Польшу является сигналом ответственности и вкладом Вашингтона в безопасность Европы и всего мира.

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Президент Польши Анжей Дуда поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за его визит в столицу Украины, назвав его чрезвычайно важным политическим и стратегическим шагом. Об этом он заявил в ходе встречи с Джо Байденом в Варшаве, сообщает Pap.

Кроме того, польский лидер напомнил о 40-м президенте США Рональде Рейгане, жесткая политика которого позволила развалить Советский Союз.

Он отметил, что в Вашингтоне всегда ответственно подходили к международной безопасности и демонстрировали ответственность за Европу во времена Первой и Второй мировой войн.

"США уже неоднократно демонстрировали свою ответственность за европейские дела во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны, в холодную войну, которая каждый раз приводила к возвращению демократических правил, чтобы люди вернулись к нормальной жизни", — сказал Дуда.

Он также отметил, что в Польше уверены, что США и дальнейшем будут демонстрировать всему миру о готовности поддерживать мировой порядок и давать отпор агрессорам.

"Мы хорошо знаем, что это произошло благодаря крайне жесткой американской политике, которую проводили власти США, президент Рейган и, наконец, империя зла просто развалилась, Берлинская стена упала, и мы вернули себе наши свободы", — подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию, назвав "абсурдной" его антизападную риторику.

Отметим, что 21 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием, заявив, что так называемая "СВО" в Украине будет продолжена. Путин в очередной раз назвал Украину "историческими землями России", а украинскую власть — "нацистским режимом".