Важливий стратегічний крок: Дуда оцінив візит Байдена в Україну

Президент Польщі зазначив, що візит президента США Джо Байдена в Україну та Польщу є сигналом відповідальності й внеском Вашингтона в безпеку Європи та всього світу.

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Президент Польщі Анжей Дуда подякував своєму американському колегі Джо Байдену за його візит у столицю України, назвавши його надзвичайно важливим політичним і стратегічним кроком. Про це він заявив у ході зустрічі з Джо Байденом у Варшаві, повідомляє Pap.

Крім того, польський лідер нагадав про 40-го президента США Рональда Рейгана, жорстка політика якого дозволила розвалити Радянський Союз.

Він зазначив, що у Вашингтоні завжди відповідально ставилися до міжнародної безпеки й демонстрували відповідальність за Європу в часи Першої та Другої світової воєн.

"США вже неодноразово демонстрували свою відповідальність за європейські справи під час Першої світової війни, під час Другої світової війни, у холодну війну, яка щоразу призводила до повернення демократичних правил, щоб люди повернулися до нормального життя", — сказав Дуда.

Він також зазначив, що в Польщі впевнені, що США й надалі демонструватимуть усьому світу про готовність підтримувати світовий порядок і давати відсіч агресорам.

"Ми добре знаємо, що це сталося завдяки вкрай жорсткій американській політиці, яку проводила влада США, президент Рейган, і, нарешті, імперія зла просто розвалилася, Берлінська стіна впала, і ми повернули собі наші свободи", — наголосив Дуда.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував послання президента Російської Федерації Володимира Путіна до Федеральних зборів, назвавши "абсурдною" його антизахідну риторику.

Зазначимо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів із посланням, заявивши, що так звана "СВО" в Україні буде продовжена. Путін укотре назвав Україну "історичними землями Росії", а українську владу — "нацистським режимом".