В ЧВК "Вагнер" существует "особый отдел" из бывших полицейских и военных, — СМИ (фото)

По данным журналистов, среди наемников действует строгий запрет на публикации фотографий в соцсетях, употребление алкоголя и наркотиков, за чем должно следить специальное подразделение. Но на деле правонарушения сходят виновным с рук.

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Издание Центр "Досье" рассказало о работе так называемого "особого отдела" в ЧВК "Вагнер", который следит за порядком в группе наемников и наказывает нарушителей установленных правил. Публикация размещена на сайте издания.

Выяснилось, что "особый отдел" возглавляет Руслан Михайлов (также известный как Руслан Ахмедов), бывший сотрудник полиции Петербурга и области.

[ + – ] На деле любые запреты в ЧВК зачастую нарушаются

Среди наемников действует строгий запрет на пользование мобильными устройствами и публикации фотографий в соцсетях, поскольку личный состав группы часто фотографируется с оружием в руках на фоне экзотических пейзажей и рассылает снимки родственникам и друзьям.

[ + – ] Руководитель "особого отдела" в ЧВК

Употребление алкоголя и наркотиков также под запретом. Но на деле и такой запрет соблюдают не все, о чем свидетельствуют задокументированные записи "особого отдела".

ЧВК "Вагнера" исключена из правового пространства РФ, отмечают журналисты, а за порядком в ней следят отставные милиционеры и военные, "карикатурно подменяя собой и следствие, и прокуратуру, и суд".

То, что за пределами "Вагнера" — тяжкое преступление, внутри компании — лишь повод для "служебной проверки". За серьезные правонарушения, такие как убийство сослуживца, может последовать лишь штраф. Один из известных случаев имел место 23 февраля 2019 года на газоперерабатывающем заводе "Хаян" в Сирии. У одного из боевиков якобы случайно выпала чека и взорвалась граната, вследствие взрыва на месте погиб 30-летний Дмитрий Дмитриенко. Виновник инцидента не пострадал.

[ + – ] Рюкзак наемника после взрыва

Напомним, что СБУ раскрыла агента КГБ Беларуси, который воевал в Украине в составе ЧВК. Следующие 10 лет жизни он проведет за решеткой.

Ранее Фокус сообщал, что Пригожин описал идеального наемника для ЧВК из заключенных: осужденный на 15 лет, или отбывший 15 лет заключения за тяжкие преступления.