У ПВК "Вагнер" існує "особливий відділ" із колишніх поліцейських і військових, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, серед найманців діє сувора заборона на публікації фотографій у соцмережах, вживання алкоголю та наркотиків, за чим має стежити спеціальний підрозділ. Але насправді правопорушення сходять винним із рук.

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Видання Центр "Досьє" розповіло про роботу так званого "особливого відділу" в ПВК "Вагнер", який стежить за порядком у групі найманців і карає порушників встановлених правил. Публікацію розміщено на сайті видання.

З'ясувалося, що "особливий відділ" очолює Руслан Михайлов (також відомий як Руслан Ахмедов), колишній співробітник поліції Петербурга й області.

[ + – ] Насправді будь-які заборони в ПВК найчастіше порушуються

Серед найманців діє сувора заборона на користування мобільними пристроями та публікації фотографій у соцмережах, оскільки особовий склад групи часто фотографується зі зброєю в руках на тлі екзотичних пейзажів і розсилає знімки родичам та друзям.

[ + – ] Керівник "особливого відділу" в ПВК

Вживання алкоголю та наркотиків також під забороною. Але насправді й такої заборони дотримуються не всі, про що свідчать документи "особливого відділу".

ПВК "Вагнера" виключена з правового простору РФ, зазначають журналісти, а за порядком у ній стежать відставні міліціонери та військові, "карикатурно підмінюючи собою і слідство, і прокуратуру, і суд".

Те, що за межами "Вагнера" — тяжкий злочин, усередині компанії — лише привід для "службової перевірки". За серйозні правопорушення, такі як вбивство товариша на службі, може бути лише штраф. Один із відомих випадків стався 23 лютого 2019 року на газопереробному заводі "Хаян" у Сирії. В одного з бойовиків нібито випадково випала чека, і вибухнула граната, внаслідок вибуху на місці загинув 30-річний Дмитро Дмитрієнко. Винуватець інциденту не постраждав.

[ + – ] Рюкзак найманця після вибуху

Нагадаємо, що СБУ розкрила агента КДБ Білорусі, який воював в Україні в складі ПВК. Наступні 10 років життя він проведе за ґратами.

Раніше Фокус повідомляв, що Пригожин описав ідеального найманця для ПВК з ув'язнених: засуджений на 15 років або той, хто відбув 15 років ув'язнення за тяжкі злочини.