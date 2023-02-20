"Убийства, тяжкие телесные, разбой": Пригожин описал идеального зека для ЧВК "Вагнер" (видео)

По словам Евгений Пригожина, в ряды "вагнеровцев" не берут "опущенных". За ними должен приехать некий полковник, который сейчас занимается созданием отдельной "петушиной дивизии".

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В сети появилось новое видео, на котором, как утверждается, Евгений Пригожин занимается вербовкой заключенных в колониях Российской Федерации в частную военную компанию "Вагнер". Российский предприниматель назвал критерии идеального кандидата в ряды его ЧВК, а также озвучил "три греха", за которые полагается расстрел. Видеоролик опубликовал Telegram-канал "Двач".

Пригожин заявил, что "Вагнер" до сих пор находится вне закона на территории РФ и акцентировал внимание на том, что у "вагнеровцев" есть свой кодекс, отличный от российского законодательства.

Бизнесмен отметил, что ищет "криминальные таланты" и добавил, что сам "отсидел десятку, прежде чем стать героем России". Он также сообщил, что идеальный кандидат в ЧВК "Вагнер" должен иметь несколько судимостей.

"Желательно, отсидевший 15 и более, желательно, впереди 15 и более, желательно, не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой грабеж. Если администрацию какую-нибудь или ментов отп*здил – это еще лучше", — заявил основатель ЧВК.

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Пригожин также назвал "три греха", за которые в ЧВК предусмотрен расстрел: дезертирство, алкоголь илинаркотики и мародерство.

По словам Пригожина, в ЧВК "Вагнер" не берут "опущенных", однако у них тоже есть шанс попасть на войну.

"За ними приедет специально обученный полковник, который создает сейчас отдельную краснознаменную петушиную дивизию", — объяснил Пригожин.

Когда именно было записано видео – неизвестно.

Напомним, что 20 февраля в одном из Telegram-каналов появилось видеообращение Евгения Пригожина, в котором тот пожаловался на нерешенность вопроса с поставкой боеприпасов ЧВК "Вагнер" на передовую.

Фокус также писал о том, что по данным The Sun от 14 февраля, Владимир Путин планирует ликвидировать руководителя группы наемников ЧВК "Вагнер", который, предположительно, участвовал в антипутинском заговоре совместно с генералом Сергеем Суровикиным и Рамзаном Кадыровым.

Еще мы писали о том, что 14 февраля Евгений Пригожин признался, что создал и долгое время руководил "Агентством интернет-исследований", известном в сети под названием "фабрика троллей".