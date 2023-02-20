"Вбивства, тяжкі тілесні, розбій": Пригожин описав ідеального зека для ПВК "Вагнер" (відео)

За словами Євгена Пригожина, до лав "вагнерівців" не беруть "опущених". За ними має приїхати якийсь полковник, який зараз займається створенням окремої "півнячої дивізії".

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У мережі з'явилося нове відео, на якому, як стверджується, Євген Пригожин займається вербуванням ув'язнених в колоніях Російської Федерації у приватну військову компанію "Вагнер". Російський підприємець назвав критерії ідеального кандидата до лав його ПВК, а також озвучив "три гріхи", за які передбачається розстріл. Відеоролик опублікував Telegram-канал "Двач".

Пригожин заявив, що "Вагнер" досі перебуває поза законом на території РФ і акцентував увагу на тому, що "вагнерівці" мають свій кодекс, відмінний від російського законодавства.

Бізнесмен зазначив, що шукає "кримінальні таланти" і додав, що сам "відсидів десятку, перш ніж стати героєм Росії". Він також повідомив, що ідеальний кандидат у ПВК "Вагнер" повинен мати кілька судимостей.

"Бажано, що відсидів 15 і більше, бажано, попереду 15 і більше, бажано, не один раз за вбивство, тяжкі тілесні, розбій грабунок. Якщо адміністрацію якусь або ментів відп*здив — це ще краще", — заявив засновник ПВК.

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Пригожин також назвав "три гріхи", за які у ПВК передбачено розстріл: дезертирство, алкоголь або наркотики та мародерство.

За словами Пригожина, у ПВК "Вагнер" не беруть "опущених", проте вони також мають шанс потрапити на війну.

"За ними приїде спеціально навчений полковник, який створює зараз окрему червонопрапорну півнячу дивізію", — пояснив Пригожин.

Коли саме було записано відео – невідомо.

Нагадаємо, що 20 лютого в одному із Telegram-каналів з'явилося відеозвернення Євгена Пригожина, в якому той поскаржився на невирішеність питання з постачанням боєприпасів ПВК "Вагнер" на передову.

Фокус також писав про те, що за даними The Sun від 14 лютого, Володимир Путін планує ліквідувати керівника групи найманців ПВК "Вагнер", який, ймовірно, брав участь в антипутінській змові спільно з генералом Сергієм Суровікіним та Рамзаном Кадировим.

Ще ми писали про те, що 14 лютого Євген Пригожин зізнався, що створив і довгий час керував "Агентством інтернет-досліджень", відомим у мережі під назвою "фабрика тролів".